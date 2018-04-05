Antalya'da Menderes Türel'in 'çılgın proje'sini alan olmadı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in 'çılgın projem' dediği ve Konyaaltı sahilini yok edecek projenin ihalesinde yine alıcı çıkmadı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in "çılgın projem" dediği kamuya ait 4 parça taşınmazın satışına yönelik ikinci kez yapılan ihaleye yine katılan olmadı.

AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, "Boğaçay Projesi"nin hayata geçirilmesi için satışa çıkarttığı Liman Mahallesi'ndeki 4 taşınmazın, belediyece onaylanacak proje uygulanması şartıyla ikinci kez yaptığı ihaleye yine katılımcı olmadı. Mülkiyeti Hazine ve Büyükşehir Belediyesine ait toplam 57 bin 267 metrekarelik, 4 arsa eğlen-dinlen ve özel proje alanı olarak kapalı teklif usulüyle yeniden ihaleye çıkarıldı. Belediye encümen salonundaki 80 milyon 965 bin 778 lira bedelli ihaleye yine katılan olmadı. Boğaçay Projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Hazine ile anlaşarak arazilerle ilgili gelir paylaşımına dayalı mülkiyet satışını öngören Bakanlar Kurulu kararı çıkartmıştı.

Türel’in ‘çılgın projesi’ ihaleye çıkıyor

AKP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in yapmak istediği Boğaçay yat, liman ve lüks konut projesi, Antalya’da TMMOB'a bağlı meslek odalarının, siyasi partilerin, sendikaların, çevre örgütlerinin ve geniş bir halk kesiminin tüm bilimsel verileri ortaya koyarak karşı çıkmasına rağmen inatla, "bu benim çılgın projem" diyerek uygulanmaya çalışıyor.

Çılgın proje Konyaaltı Sahili’ni yok edecek!

Menderes Türel iki kez çıktığı ihaleye üçüncü kez çıkmak isteyecek mi, yoksa bu çılgın projesinden vaz mı geçecek, şu anda en çok sorulan sorulardan biri de bu. (Antalya/EVRENSEL)

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