Malatya Arguvan Türkü Günleri'ne yoğun ilgi

Malatya'da 9'uncusu yapılan Arguvan Türkü Günleri'ne halk yoğun ilgi gösterdi.

Malatya’da Arguvan Türkü Günleri’nin 9’uncusu yapıldı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde Arguvan Belediyesi ve İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen konsere Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Salonun tamamen dolduğu etkinlikte başta Arguvan olmak üzere Malatya yöresine ait bir çok türkü seslendirildi. Konserin ilk bölümünde Devlet Konservatuarı Halk Müziği Gurubu’nun koro ve solo seslendirdiği türkülere salonda bulunan dinleyenler de eşlik ederek duygulu anlar yaşadı. İkinci bölümde ise Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Halk Müziği Grubu orkestrasının çaldığı türküleri solistler Nurcan Selçuk ve Eymen Kulcu seslendirdi. (Malatya/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 21:55

www.evrensel.net