Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası açılış maçı bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması ile başlayacak.

Süper Lig’de lider Galatasaray’ı 1 puan geriden takip eden Başakşehir, 28. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadındaki maç saat 20.00’de başlayacak. Başakşehir kazanması halinde maç fazlasıyla Galatasaray’ın önüne geçecek. Lider Galatasaray bu hafta pazartesi günü Gençlerbirliği’ne konuk oluyor.

AVCI, ESKİ YARDIMCISINA KARŞI

56 puanlı Başakşehir’in Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Eski Yardımcısı Erol Bulut’u karşı karşıya getiren maç zirve yarışı için büyük önem taşıyor. Bulut, hafta içerisinde yaptığı açıklamada şampiyonluğun favorisinin Başakşehir olduğunu söylemişti.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE GEÇİT VERMİYOR

Başakşehir bu sezon evinde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan topladı. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda 13 maçta 15 puan toplayabildi. İç sahada oynadığı son 35 maçta tek yenilgi alan Başakşehir (26 galibiyet 8 beraberlik), son iki maçını gol yemeden kazandı.

Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ni 4-1 yenerek 2 maçlık yenilgi serisine son veren Malatyaspor, ligde 37 puanla 9. sırada bulunuyor. Deplasmanda çıktığı son beş maçın sadece birini kazanabilen Yeni Malatyaspor (2 beraberlik 2 mağlubiyet) son karşılaşmasında Trabzonspor’a 4-1 yenildi.

İLK YARIDA BAŞAKŞEHİR GÜLDÜ

Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon Malatya’da karşılaşmış ve maçı 2-0’la İstanbul ekibi kazanmıştı.

EN AZ FAUL YAPAN TAKIMLAR

OPTA verilerine göre bu sezon ligde en az faul yapan üç takımdan ikisi Başakşehir ve Yeni Malatyaspor. Başakşehir toplam 339 faul (maç başına 12.6) yaptı, Yeni Malatyaspor ise 368 (maç başına 13.6).

TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları bulunan Godson Azubuike ve Khalid Boutabib’in oynayıp oynayamayacağı net değil. Başakşehir’de ise Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Abdullah Avcı’nın Mossoro yerine Arda Turan’a şans vermesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta Galatasaray’la zorlu bir maça çıkacak olan Başakşehir’de Mahmut Tekdemir ve Emmanuel Adebayor sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 21:24

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