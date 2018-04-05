Skripal krizi BMGK’ye taşındı

Eski Çifte Ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine taşındı.

Eski Çifte Ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere’nin Salisbury kentinde mart ayı başında zehirlenmesinin ardından Batı ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan kriz sürüyor. Rusya, konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından ele alınmasını istedi. Bu çerçevede, Rusya’nın BM Temsilcisi Vasili Nebenzya, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Skripal’in zehirlenmesinden Moskova’nın sorumlu olduğu şeklindeki iddiaları görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyinin toplanmasını talep etti.

İngiltere yapılan ilk incelemeler sonrasında Skripal’in zehirlenmesinden “büyük ihtimalle” Rusya’nın sorumlu olduğunu açıklamıştı. Rusya eski çifte ajan ve kızının zehirlenmesinden sorumlu olduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

OPCW RAPORU HAFTAYA AÇIKLANACAK

Salisbury’de olay yerinden numuneler ve Skripal ile kızından kan örnekleri alan OPCW’nin yaptığı incelemelerin sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor. OPCW’nin toplantısında laboratuvar incelemelerinin sonuçlarının önümüzdeki hafta İngiltere’ye sunulacağı belirtildi. İngiltere’den yapılan açıklamada ise OPCW’nin sunacağı raporun kimyasal silahların önlenmesine ilişkin anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerin de erişimine sunulacağı belirtilmişti. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 20:16

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