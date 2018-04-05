‘Katil robot’ geliştirmek isteyen üniversiteye boykot

50’den fazla bilim insanı, Güney Kore’de "katil robot" üretmeyi planladığı ortaya çıkan bir üniversiteye boykot başlattı.

Yapay zeka ve robotik alanlarında önde gelen 50’den fazla araştırmacı, yapay zeka destekli silahlar geliştirme planları yapan Güney Kore’deki KAIST Üniversitesi’ni boykot edeceklerini açıkladı.

BBC’nin haberine göre, boykotun örgütlenmesine önderlik eden Profesör Toby Walsh, “ABD, Çin, Rusya ve İngiltere de dahil olmak üzere pek çok ülkede otonom silahların prototiplerini görebiliriz. Yapay zekanın askeri bağlam da dahil olmak üzere kullanılabileceği çok faydalı alanlar var. Fakat bu açıklama öyle bir şeye hizmet etmiyor. Kimsenin istemediği bir silahlanma yarışına kilitlenmiş durumdayız. KAIST’in eylemleri bunu yalnızca artıracak. Buna tolerans gösteremeyiz” dedi. Akademisyenler, KAIST’in geliştirdiği silahın “anlamlı bir ölçüde insan kontrolünde olacağı” garantisi verilmediği müddetçe üniversite ile her türlü ilişki ve akademik iş birliğini kesmeyi taahhüt ediyor. (DIŞ HABERLER)

Foto: Arşiv



Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 20:12

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