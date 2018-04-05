Başbakan Binali Yıldırım: Mehmet Şimşek görevini başında

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan’a hareketi öncesi havalimanında açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek istifasına ilişkin iddiaları yanıtlayan Yıldırım “Ankara’da iddialar bitmez. Mehmet Şimşek görevinin başında. Bugünde İstanbul’da ekonomi konusunda bir toplantıya katıldı. Değişikliğe karar verdiğimizde yaparız” açıklaması yaptı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddialarının ardından resmi twitter hesabından bir süredir devam eden sessizliğini bozdu. Şimşek, “Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam” demişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 19:57

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