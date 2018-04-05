Kemal Kılıçdaroğlu: Sözlerimin arkasındayım

Kemal Kılıçdaroğlu, ünlülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yaptığı ziyarete ilişkin, 'Söylediğim her sözün arkasındayım az bile söyledim' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonuna destek için şarkıcı ve oyunculardan oluşan ünlü bir heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sınıra gitmesi üzerine yaptığı açıklamasının tepki görmesine ilişkin bir soruya, “Söylediğim her sözün arkasındayım az bile söyledim” dedi. Kılıçdaroğlu’nun davul zurna ile şov yapıldığını ifade ederek rezil adamlar sözünü kullanması, hem Cumhurbaşkanlığı hem de hükümet tarafından tepki ile karşılandı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, operasyonu başarı olarak tarif ederek, Kılıçdaroğlu’nun başarıdan rahatsızlık duyduğu için bu açıklamaları yaptığını savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Merkezinde görüştü.

‘SÖYLEDİĞİM HER SÖZÜN ARKASINDAYIM’

Kılıçdaroğlu, ‘Zeytin Dalı’ harekatına destek için şarkıcı ve oyunculardan oluşan heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sınıra gitmesi üzerine yaptığı açıklamasının tepki görmesine ilişkin bir soruya, “Söylediğim her sözün arkasındayım az bile söyledim” dedi.

BOZDAĞ: KILIÇDAROĞLU DA GİTSİN

Kılıçdaroğlu’ya hükümet kanadından da tepkiler geliyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, HaberTürk TV’de Kılıçdaroğlu’ya şöyle dedi: “Terörle mücadelede askerimizin yanındayız diyorlar. Bu teşekkürü hak eden bir davranıştır. Ben beklerdim ki Zeytin Dalı harekatı devam ederken Kılıçdaroğlu oraya gitsin de bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçiğe destek versin. Şimdi TSK büyük bir kahramanlık ortaya koymuş, o başarıdan rahatsızlık nedeniyle sanatçılarımıza da büyük bir saygısızlık yaptı. Burada bir rezillik varsa ki var Sayın Kılıçdaroğlu’nun sanatçılarımıza yaptığıdır”

KALIN: KILIÇDAROĞLU KENDİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Lideri Kemal Kılıçrdaroğlu’nun ‘Sanatçılarla sınır karakolu ziyareti’ eleştirilerine yönelik “Kimse oraya şov amaçlı gitmedi” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olağan basın açıklamasında ünlülerin sınıra gitmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı: Ana muhalefet lideri kendini küçük düşürmüştür, bunu alıp siyasi bir polemik malzemesi haline getirmek ne ana muhalefet liderine ne partisine yakışmamaktadır. Sizi tutan ne buyurun siz de gidin, siz gitmek istediniz de oradaki komutan hayır mı dedi. Gitsin bir kamuflaj giysinler. Zeytin Dalı operasyonunun başarısını hazmedemeyenler kulübünden artık uzak dursunlar. Bu birliği ve beraberliği devam ettireceğiz bunu da özellikle kamuoyuyla paylaşmak isterim.

DAVUL İLE SINIRA GİTMİŞLERDİ

Ünlülerin gittiği ‘Askere moral ziyareti’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da bulunuyordu. Kılıçdaroğlu da ziyaretteki görüntüler için “52 şehidimizin kanı kurumadı, toplanmışlar bir grup güruh, davul zurna şarkılar kıyamet!” derken, bu kişiler için ‘rezil adamlar’ ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun hedefindeki isimler, yazılı açıklamayla CHP liderinin ziyaretten neden rahatsız olduğunu ve kendisinin neden Hatay’a gitmediğini sorarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 19:44

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