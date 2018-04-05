Bekir Bozdağ'dan OHAL’in 7. kez uzayacağı sinyali

OHAL’in bir ihtiyaç olduğunu savunan Bekir Bozdağ, 19 Nisan’da sona erecek OHAL’in yeniden uzayacağının sinyalini verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “OHAL’in uzatılması ihtiyacı ortadadır” dedi ve yeniden uzatılabileceğini söyledi. Bozdağ’ın OHAL açıklamasına yanıt veren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan “Bu iktidar OHAL’siz ülkeyi yönetemez hale gelmiş” dedi.

Bekir Bozdağ HaberTürk TV’de soruları yanıtladı OHAL’in bir ihtiyaç olduğunu savunan Bozdağ, 19 Nisan’da sona erecek OHAL’in n yeniden uzayacağının sinyalini verdi. Bozdağ OHAL’in uzaması gerektiğinden bahsederken MİT TIR’larından Gezi eylemlerinden de bahsetti Bozdağ’ın açıklamaları şöyle: “Türkiye’nin ekonomisi güçlü. Her türlü olumsuzluğa ve şoklara karşı dayanıklı. Son 3-4 yıla baktığınızda Gezi hadiseleri, 17-25 Aralık, Mit TIR’ları, 2015’te iki tane seçim, hendek terörü, en nihayetinde darbe teşebbüsü, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları. Büyük kasırgalar, depremler yaşadı Türkiye. Ama netice ortada. Kredi derecelendirme kuruluşları talimatla Türkiye’nin notlarını kırdılar ki Türkiye zarar görsün diye. Hamdolsun ki büyük bir başarıya imza atıldı. Ekonomide bir sınıktı yoktur. Ekonomide sıkıntı bekleyen çoktur. Aman ekonomi sıkıntıya girsin Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını darbeyle, seçimle indiremedik, her türlü ahlaksızlığı denedik indiremedik. Ekonomiyle indirelim hesabı yapıyorlar. Türkiye’nin ekonomisini sıkıntıya sokamazlar. Güçlü bir ekonomimiz ve ekonomi yönetimimiz var. Ekonomimiz yerinde, güçlü, şoklara karşı da dayanıklı Allah’ın izniyle.Türkiye terörle etkin bir mücadele yapıyor. Suriye’de harekatlar, İdlib’de gerginliği azaltma bölgeleri devam ediyor. Öte yandan FETÖ ile PKK ile yurt içinde mücadele devam ediyor. Etkin ve kararlı şekilde sürmesi gerekmektedir. OHAL’in uzama ihtiyacı ortadadır. Bakanlar Kurulu kararına dönüştürülür TBMM de kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir.” Darbe girişiminin ardından, 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL, bir kez daha uzatılırsa yedinci kez uzatılmış olacak. Türkiye 21 ay OHAL ile yönetilmiş olacak.

CHP’DEN TEPKİ

Bekir Bozdağ’ın “OHAL’in uzama ihtiyacı ortadadır” sözlerine basın toplantısı ile yanıt veren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Bu iktidar OHAL bağımlısı olmuştur” dedi.

20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in bir darbe olduğunu söyleyen Tezcan, “OHAL sürecinde vatandaş sıkışmış. Hak ve özgürlük, yaşam hakkı olmadığı apaçık ortadadır. Bu iktidar OHAL’siz ülkeyi yönetemez hale gelmiş. Bu iktidar OHAL bağımlısı olmuştur. OHAL’in uzatılması Türkiye halklarının ihtiyacı değil, darbecilerin ihtiyacıdır” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 19:39

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