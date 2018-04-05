‘Yerim destanınızı’ yazısına hapis cezası

‘Yerim destanınızı’ yazısına hapis cezası

    • 05 Nisan 2018 19:17

    'Yerim Destanınızı' başlıklı köşe yazısı yazan Kocaeli Köz gazetesi yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray'a, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    15 Temmuz'un birinci yılında “Yerim Destanınızı” başlıklı bir köşe yazısı yazdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Yeliz Koray’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kocaeli Köz gazetesi yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray hakim karşısına çıktı. 

    “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiasıyla açılan davada Koray’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Koray’ın sabıkası olmaması sebebiyle hükmün geri bırakılmasına karar verdi. Koray, karara itiraz edeceğini söyledi.

    Koray’ın dava konusu yazısında şu ifadeler yer almıştı: “Her şeyden habersiz masum erlerle polisi ve vatandaşı karşı karşıya getirdiler.  Kardeşi kardeşe kırdırdılar! Kurtuluş yine bizimkilerden; FETÖ’nun kumpas kurduğu Kemalist askerlerden geldi. Ve milletin direnişiyle birlikte darbe püskürtüldü.  Sonuç 248 şehit, yüzlerce yaralı...” (MEDYA SERVİSİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 19:20
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