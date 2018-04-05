‘Yerim destanınızı’ yazısına hapis cezası

'Yerim Destanınızı' başlıklı köşe yazısı yazan Kocaeli Köz gazetesi yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray'a, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

15 Temmuz'un birinci yılında “Yerim Destanınızı” başlıklı bir köşe yazısı yazdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Yeliz Koray’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kocaeli Köz gazetesi yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray hakim karşısına çıktı.

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiasıyla açılan davada Koray’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Koray’ın sabıkası olmaması sebebiyle hükmün geri bırakılmasına karar verdi. Koray, karara itiraz edeceğini söyledi.

Koray’ın dava konusu yazısında şu ifadeler yer almıştı: “Her şeyden habersiz masum erlerle polisi ve vatandaşı karşı karşıya getirdiler. Kardeşi kardeşe kırdırdılar! Kurtuluş yine bizimkilerden; FETÖ’nun kumpas kurduğu Kemalist askerlerden geldi. Ve milletin direnişiyle birlikte darbe püskürtüldü. Sonuç 248 şehit, yüzlerce yaralı...” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 19:20

www.evrensel.net