Gazeteci Ahmet Kanbal’a dava açıldı

Gazeteci Ahmet Kanbal hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kanbal’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Mezopotamya Ajansı Muhabiri Ahmet Kanbal hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Afrin operasyonunu eleştiren manşeti üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef gösterdiği Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ile görüşerek yaptığı haberi nedeniyle yargılanan Kanbal’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 Şubat’ta İzmir’de gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Ahmet Kanbal hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Kanbal hakkında zincirleme bir şekilde ve basın yayın yolu aracılığıyla “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapmış olduğu 31 paylaşımın suç sayıldığı iddianamede, Kanbal’ın paylaştığı Reyhanlı’yı hedef alan roketlerin Ahrar el Şam tarafından atıldığı iddiaları ve Dünyaca Ünlü Karikatürist Carlos Latuff’un Afrin operasyonuna dair hazırladığı karikatür de yer aldı.

İddianame, İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kanbal’ın yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (İzmir/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 19:17

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