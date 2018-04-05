22 Şubat 2018 tarihli gazete için 23 Eylül 2018’de toplatma kararı!

Özgürlükçü Demokrasi ve Welat gazetelerinin dağıtımcıları Şükran Erdem ile Mizgin Fendik hakkında dava açıldı.

Gazete dağıtımcıları Şükran Erdem ile Mizgin Fendik hakkında hazırlanan iddianamede Özgürlükçü Demokrasi için “Özgürlükçü Gündem”, 22 Şubat 2018 tarihli gazete için de, “23 Eylül 2018 tarihinde yasaklanarak dağıtılan nüshalarının toplanmasına karar verilen” denildi. İddianame bu haliyle kabul edildi.

Özgürlükçü Demokrasi ve Welat gazetelerinin dağıtımcıları Şükran Erdem ile Mizgin Fendik hakkında dava açıldı. Sivil polisler, 22 Şubat’ta Van merkezde dağıtım yaptıkları sırada Erdem ve Fendik’i “Hakkınızda ihbar var” diyerek gözaltına almış, emniyet ifadelerinin ardından her 2 dağıtımcı serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra haklarında “Örgüte üye olmaksızın örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla iddianame hazırladı. Suçlamaya tek somut delil olarak da Erdem ve Fendik’in dağıtımını yaptığı ve gözaltına alınırken polisin el koyduğu gazeteler gösterildi.

EYLÜL 2018 TARİHLİ MAHKEME KARARI

On gün içinde hazırlanan iddianamede, savcılık Özgürlükçü Demokrasi gazetesini “Özgürlükçü Gündem” olarak yazdı.

Erdem ve Fendik’in gözaltına alındığı tarihte her iki gazetenin de toplatılma kararı bulunmazken, “Van 1’inci Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Eylül 2018 tarihli kararı” gösterildi. İddianamede “Van 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 23/09/2018 tarih ve 2018/1174 sayılı kararıyla 22 Şubat 2018 tarih ve 549 sayılı gazetenin dağıtım ve satışının yasaklanması ve dağıtılan nüshalarının toplanmasına karar verildiği...” denildi.

‘GAZETE DAĞITARAK VAN HALKINI ETKİLİYORLAR’

İddianamede ayrıca, Erdem ile Fendik için her iki gazetenin de örgüt sempatisinin diri tutulması, örgüte bağlılığı artırmak amacıyla yayımlandığı; kentin düğün salonları, kongreler ve okey salonlarında dağıtıldığı ifade edildi. İddianamede; “Dağıtım yaptıkları gazetelerin içeriklerinde PKK/KCK terör örgütünün propagandası kapsamında olduğu, şüphelilerin insanların etkilenme durumu bulunan Van ilinde bu gazetelerin dağıtımını yaparak örgütün ideolojisini yaymaya çalıştıkları, gündemle alakalı örgüt ağzıyla yazılmış haberlere vatandaşların ulaşmasını sağladıkları” denildi.

Erdem ve Fendik’in 8 Haziran 2018’de Van Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmaları görülecek. (Van/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 19:02

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