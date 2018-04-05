Açlık ve yoksulluk sınırı artıyor...

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için yapması gereken harcama Mart ayında günlük 56.76, aylık ise 1,703 liraya yükseldi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama 1703 lira oldu. Harcamada süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 41 ile en yüksek paya sahip.

Mart 2018’de bir önceki aya göre, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken harcama tutarları esas alındığında, ürün gruplarının paylarında da değişiklik oldu. Buna göre meyve ve sebze fiyatlarının yapılması gereken harcamalardaki payı yüzde 13.1’den 13.5’e yükseldi. Süt ürünlerinin payı yüzde 41’den yüzde 40.7’ye geriledi. 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 5 bin 890 TL oldu. Geçtiğimiz aya göre yoksulluk sınırı 152 TL arttı. (İSTANBUL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 18:47

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