Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde yangın

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi birinci etapta bulunan bir kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz öğrenilemezken fabrikayı saran yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Edinilen ilk bilgilere göre dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (MA)

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