TBMM'de konuşma süresi gerginliği: CHP ve HDP Genel Kurul'u terk etti

AKP'nin dün işleme konulmayan önergesi bugün Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yönettiği Genel Kurul'da kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda dün yapılan görüşmelerde, konuşma sürelerini kısaltan AKP önergesinin Meclis Başkanvekili Mithat Sancar tarafından işleme alınmaması üzerine Genel Kurul’u bugün İsmail Kahraman yönetti. HDP'li Sancar, Meclis Başkanı Kahraman’ın böylesi bir tasarrufta bulunmasını eleştirerek, “bu bir kayyumluk tablosudur” ifadesini kullandı.



Sancar, şöyle konuştu: "Bugün Genel Kurul'u sizin yönetmeniz normal ve olağan bir durum değil. Buna dair bir açıklama yapılmadan görüşmelere geçilmesini de doğru bulmadığım için kısa bir açıklama yapma ihtiyacı duydum.



Aylık nöbet çizelgesine göre bugün Genel Kurul’u benim yönetmem gerekiyordu ancak siz bir tasarrufta bulundunuz ve bizzat yönetmeye karar verdiniz. Gerekçe de, dün Meclis’te yaşanan gelişmelerdi. Bunlara gerilim demeyi asla istemem çünkü bana göre ve objektif bakan insanlara göre son derece olgun, demokratik, biraz tansiyonu yüksek de olsa sakin bir görüşme günü geçirdik. Önemli bir mevzuyu pek çok yönüyle tartıştık. Ben de demokratik teamüllere, içtüzüke ve parlamenterlik ruhuna uygun davranmak için elimden geleni yaptım. Bir konuda farklı bir yorumum vardı ve bu yoruma göre de takdir yetkimi kullanarak bir öneriyi işleme koymadım.



Sizin bugün Meclis’i bizzat yönetme isteğinizin, tasarrufunuzun gerekçesinin de bu olduğunu anlıyoruz. Doğrusu, böyle bir tasarrufun sizden gelmesini, Meclis Başkanı’ndan gelmesini hiç de doğru bulmadığımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü bu durum, Meclis’in iradesine de, milleti temsil etme, halkın temsili organı olma işlevine de uygun düşmüyor.

YAPTIĞIM İŞLEMLERDE HUKUKSUZLUK YOK

Sonuçta, bir teamül vardır ve bu teamüle göre de başkanvekilleri Genel Kurul’u sırayla yönetirler. Benim dün yaptığım işlemlerde herhangi bir hukuksuzluk olduğunu düşünmüyorum. Bu bir tartışmaydı, bu tartışma Parlamento’nun kendi usulleri içinde devam eder ve bir sonuca bağlanırdı. Ama bu şekilde bir müdahale, çoğunluk yetkisini kullanarak keyfi bir tasarrufta bulunma anlamına geliyor.

KAYYUMLUK TABLO

Bugün oluşan görüntü, Türkiye'nin bir süredir ciddi sıkıntı çektiği tablolardan birini andırıyor. Ben şahsı asla hedef almam, sadece tabloyu yorumlamaya, değerlendirmeye çalışırım. Bu tablo bir kayyumluk tablosudur. Parlamento'nun ruhuna ve geleneklerine uygun bulmuyorum, demokratik teamüllerin yerleşmesi çabasını da sekteye uğratma müdahalesi olarak yorumluyorum."

CHP VE HDP GENEL KURULU TERK ETTİ

Daha sonra geçilen görüşmelerde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuşma sürelerinin kısaltılmasına yol açan önergenin "eylemli içtüzük ihlali olduğunu belirterek" işleme alınmamasını istedi. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da önergenin içtüzük ve Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek usul tartışması açılmasını istedi. Usul tartışmasının ardından Meclis Başkanı AKP önergesini oylamaya sunacağını söyledi. Özel, içtüzüğe aykırı önergenin oylamasının kabul etmediklerini belirterek, “Meclis’e sahip çıkmak için terk ediyoruz” dedi.



HDP milletvekilleri de bu sürecin parçası olmayacaklarını belirterek Meclis Genel Kurulu’nu terk etti. AKP'nin kabul edilen önergesine göre 20 dakika olan geneli üzerindeki konuşma süresi 20 dakikadan 5 dakikaya, kişilerin söz hakları 10 dakikadan 3 dakikaya düşürülmüş oldu. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 18:26

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