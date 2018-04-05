Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı.

Hastanenin çatısında başlayan yangına müdahale için Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Çatıda başlayan yangının binanın tamamına yayıldığı görüldü. Binadan zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Yoğun bakım kalan hastalar haricinden bütün hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri hastane binasının yakınındaki binaları da tahliye ediyor.

İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşamadığını açıkladı.

Yangın nedeniyle hastalar da tahliye edildi. Hastane çalışanları tahliye çalışmalarında itfaiyeye destek verdi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek çalışmaları inceledi. Vali Şahin, yaptığı açıklamada yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Şahin, duman tahliyesinin de sürdüğünü ifade etti.

Uzmanlar Evrensel'e konuştu:

İnşaat Mühendisleri (İMO) Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe: Her yapı önemlidir. Ama hastane okul ve benzeri yapılar çok daha önemlidir. Mühendislikte de işin teknik çerçevesini oluştururken konut nitelikli yapıların katsayıları ile hastane ve okul gibi benzeri kamu yapılarının önem katsayıları farklıdır. Çünkü hastanenin güvenli, dayanıklı olması lazım. Örneğin depremde hasar dahi almaması lazım. Biz hastane ve okullara böyle bakarız. İnsan kaynaklı afetlere de güvenli olmalı. Hastanenin sürekliliğini sağlamak için yangın güvenliğinin olması yazım. Yanmayacak. Yanacak, tutuşacak malzemelerin kullanılmamış olması gerekir. Gerek içeride gerek dışarıda yanmaz malzemelerin kullanılması lazım. Hangi malzemelerin kullanıldığını, nasıl kullanıldığını, nasıl denetlendiğini ancak inceleyerek söylemek mümkün.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç: İş sağlığı ve güvenliği bütün sağlık kurumlarında da diğer işlerlerinde olduğu gibi önemli bir konu. Ama tabi burada kimin ihmali var kasıt mı var teknik arıza mı bir yapım hatası mı var bilemiyoruz. Bunun araştırılması ve ortaya çıkarılması gerekir. İlk etapta hastaların tahliyesi ve onların sağlıklarının güvenceye alınması daha önemlidir. (HABER MERKEZİ)

(Fotoğraf: Evrensel)

(Fotoğraf: Evrensel)





Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 18:57

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