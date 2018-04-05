‘IŞİD sanıklarını kimler koruyor?’

IŞİD’in eğitim kampları fotoğraflarının ortaya çıkmasına rağmen delil yetersizliğinden serbest bırakılan IŞİD üyeleri, Meclis gündemine taşındı.

HDP Grup Başkan Vekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, IŞİD’in eğitim kamplarında fotoğrafları ortaya çıkmasına rağmen delil yetersizliğinden serbest bırakılan IŞİD Üyesi Ahmet Güneş ve İlyas Kaya’yla ilgili soru önergesi verdi. Gazetemizin gündeme getirdiği 10 Ekim Ankara Katliamı davasına giren infaz fotoğraflarına rağmen IŞİD’lilerin serbest bırakılmasını Başbakan Binali Yıldırım’a soran Beştaş, konuyla ilgili hükümetin bir açıklama yapması gerektiğini söyledi. Bulunamayan Ahmet Güneş’in, IŞİD’in faaliyetlerinde sıkça adı geçen Genç Ensar Derneğinde resmi faaliyetlerini sürdürdüğünün de ortaya çıktığını söyleyen Beştaş, derneğin de katliam günü kendisini feshettiğini hatırlattı.

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SOMUT DELİLE RAĞMEN NASIL TAHLİYELER OLDU?

Beştaş’ın Yıldırım’a yönelttiği bazı sorular şöyle: “Kamuoyuna yansıyan bu bilgi hükümetinizin bilgisine ne zaman sunulmuştur? 10 Ekim Katliamı’nın sanıkları olarak ifade edilen kimselerin haklarında açılan başka davalarda aleyhlerinde somut delil olmasına rağmen tahliyeleri nasıl sağlanmıştır? 10 Ekim Katliamı’nda adı geçen firari sanıkların kim/kimler tarafından korundukları ortaya çıkmış mıdır? IŞİD üyesi oldukları tespit edilen ve haklarında yargılama süreci olan kişilerin yasal bir dernek çatısı altında faaliyet yürütmelerine nasıl cevaz verilmiştir? Hakkında arama kararı olan kişilerin dernek faaliyeti yürütmeleri ve toplantı yapmaları nasıl mümkün olmuştur? Derneğin 10 Ekim Katliamı ile ilgisi araştırılmış mıdır? IŞİD sanıklarına özgü güvenlik zafiyetleri ile mahkemelerin iyi hal tahliyelerinin gerekçesi nedir? Bu tür gelişmeler IŞİD sanıklarının korunduğu anlamına gelmiyor mu? 10 Ekim Katliamı başta olmak üzere IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yargı süreçlerinde hiçbir gelişme yaşanmamasının sebebi de IŞİD sanıklarına verilen güvenceden mi kaynaklanmaktadır? Bu güvenceyi kim ve hangi sebeple vermektedir?” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 16:33

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