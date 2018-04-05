Pastacılar serbest, pasta emniyette!

HDP İl binasında Abdullah Öcalan’ın doğum günü için sipariş verilen pastayı getirirken gözaltına alınan 2 pastane çalışanı serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da önceki gün Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binasında Abdullah Öcalan’ın doğum günü için düzenlenen etkinlik için sipariş verilen pastayı getiren 2 pastane çalışanı “İhbar olduğu” gerekçesiyle pasta ile birlikte gözaltına alınmıştı. 2 çalışan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin bilgi veren HDP İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamçı, bir moral etkinliği yapmak istediklerini, ancak devletin buna bile tahammül göstermediğini dile getirdi. Çamçı, pastadan korkan ve pastayı gözaltına alan bir süreci yaşadıklarını belirtti. Polislerin el konulan pastayı almaları için kendilerini aradığını aktaran Çamçı, ancak almaya gitmeyeceklerini söyledi. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 16:28

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