Savcı Alpay, Bulaç ve Türköne’ye ağırlaştırılmış müebbet istedi

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan 17’si tutuklu 31 sanık hakkında açılanda davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay’ın “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, “örgüt üyeliği” suçundan ise 7.5 yıldan 15’er yıla kadar hapisleri talep edildi.

GEREKÇE: ANAYASAYI İHLAL

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusünün karşısında bulunan binada 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada 17 tutuklu sanık ile Şahin Alpay’ın da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ile ifade özgürlüğü kuruluşu Article 19’un izlediği duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı, mütalaasında sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Şahin Alpay’ın “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, “örgüt üyeliği” suçundan ise 7.5 yıldan 15’er yıla kadar hapislerini talep etti.

Gazetemiz baskıya girdiği saatlerde duruşma savunmalarla devam ediyordu.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 64 sayfalık iddianamede terör örgütü FETÖ yapılanmasının tarihsel gelişimi, amacı ve hedefleri anlatılıyor. Örgütün medyayı ne zaman ve ne şekilde kullandığına da ayrıntılı değinilen iddianamede, örgütün strateji gereği 2013 yılına kadar devlete ve hükümete karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüttüğü, 2013 sonrasında ise açıktan saldırıya geçtiği iddia ediliyor. Örgütün, basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak devlet sırlarını ifşa ettiği, algı oluşturarak meşru hükümetleri çalışamaz hale getirmeyi hedeflediği kaydedilen iddianamede, bunu yapması için de medya gücünü kullandığı, şüphelilerin de haber ve yazılarıyla bu durumu bilerek sürdürdüğü öne sürülüyor. 31 şüpheli hakkında “Darbeye teşebbüs” suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan da 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 17:02

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