Antalya'da çok sayıda ilkokulun içme suyundan arsenik çıktı!

Antalya’daki çok sayıda ilkokulun içme suyunda arsenik miktarının yüzde 30 oranından yüksek olduğu açıklandı.

Antalya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Ali Keleş, Antalya’daki çok sayıda ilkokulun içme suyunda kanserojen etkileri bulunan arsenik miktarının, yüzde 30 oranında yüksek olduğunun saptandığını açıkladı.

Evrensel'de çıkan 'Antalya halkı arsenikli suya muhtaç edilecek' haberi üzerine harekete geçen birçok sivil toplum örgütü, siyasi parti ve meslek odaları, Arsenikli su skandalını gündemde tutmaya devam ediyor. Antalya jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Ali Keleş, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya şubesinde yaptığı basın açıklamasında ‘Antalya’daki çok sayıda ilkokulun içme suyunda kanserojen etkileri bulunan arsenik miktarının, yüzde 30 oranında yüksek olduğunun saptandığını açıkladı. “Bu oranlar halktan gizleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel halkın sağılığıyla oynuyor” dedi. Ali Keleş, verdikleri oranların, bir kamu kurumunun yaptığı analizlerle saptandığını söyledi.

Keleş, basın toplantısında yaptığı açıklamada ‘’Dünya Su Günü nedeniyle yaptığımız basın açıklamasında, su kaynaklarımızın korunmasının sağlanmasını istemiştik. Ayrıca Antalya içme suyu kaynaklarında gözlenen arsenik miktarını ve nedenlerini bilimsel bir çalışmadan alıntı yaparak açıklamıştık. Bizim bu açıklamamız sonrası Antalya Büyükşehir belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün açıklamaları basınımıza yansımıştır. Bu açıklamalara baktığımızda “su kaynaklarımızın korunmasına yönelik gerekli hassasiyeti göstereceğiz” denilmesini beklerken, gerçeği tam olarak yansıtmayan açıklamalarla karşılaştık.

ASAT tarafından yapılan diğer yanıltıcı ifade ise, “halkın kullandığı suyun kalitesini denetlemeden sorumlu kurum olan Halk Sağlığı Kurumu tarafından şebeke izleme noktalarından alınan numunelerde de bugüne kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır” denilmesidir.

Sonuçlar Halk Sağlığı Kurumu’nun okullardaki çocuklarımızın su içtiği çeşmelerden-musluklardan akan sudan aldıkları analizlerin sonuçlarıdır. Dikkatinizi sonuçlara çekmek istiyorum.



06.01.2017 :: Kepez-Mimar Sinan İ.Ö.O. Arsenik değeri………………….: 11,474µg/l 06.01.2017 :: Kepez-Sevinç Fahri Aydın İ.Ö.O. Arsenik değeri…………..: 11,852µg/l 09.01.2017 :: Döşemealtı-Yağca Mah. İ.Ö.O. Arsenik değeri……………..: 11,574µg/l 09.02.2017:: Kepez- Jand. Er Serhat Genç İ.Ö.O. Arsenik değeri ………...: 11,345µg/l 03.03.2017 :: Döşemealtı-Yağca Mah. İ.Ö.O. Arsenik değeri……………..: 10,264µg/l 03.03.2017 :: Döşemealtı-Yağca Mah. İ.Ö.O. Arsenik değeri……………..: 11,296µg/l 07.04.2017 :: Kepez-Baraj İ.Ö.O. Arsenik değeri…………………………: 12,269µg/l 07.04.2017 :: Kepez-Şehit İbrahim Barış Yurtseven İ.Ö.O. Arsenik değeri.: 13,719µg/l 04.05.2017 :: Kepez-Ünsal İ.Ö.O. Arsenik değeri………………………...: 12,151µg/l 12.07.2017 :: Kepez-Duacı Köyü Eczacılar İ.Ö.O. Arsenik değeri……….: 11,405µg/l 12.07.2017 :: Kepez-Kütükçü İ.Ö.O. Arsenik değeri………………………: 11,205µg/l 12.07.2017 :: Kepez-Hüseyin Ak İ.Ö.O. Arsenik değeri…………………..: 11,268µg/l 08.12.2017 :: Kepez-Halil Akyüz İ.Ö.O. Arsenik değeri………………….: 10,443µg/l 08.12.2017 :: Kepez-Fatma Parıltı İ.Ö.O. Arsenik değeri………………….: 11,279µg/l 08.12.2017 :: Döşemealtı-Cezaevi: Arsenik değeri………………………...: 11,134µg/l 08.12.2017 :: Döşemealtı-Cezaevi Yerleşkesi: Arsenik değeri…………….: 11,482µg/l 08.12.2017 :: Döşemealtı-Cezaevi Yerleşkesi: Arsenik değeri…………….: 10,206µg/l 08.12.2017 :: Kepez-Sakarya İ.Ö.O. Arsenik değeri……………………….: 10,909µg/l 08.12.2017 :: Kepez-Varsak Lisesi Arsenik değeri………………………....:12,170µg/l 08.12.2017 :: Kepez-Süleyman Demirel İ.Ö.O. Arsenik değeri……………:11,566µg/l 08.12.2017 :: Döşemealtı-Cezaevi: Arsenik değeri…………………………:11,134µg/l 08.12.2017 :: Döşemealtı-Cezaevi: Arsenik değeri…………………………:10,508µg/l



Sonuçlardan görüleceği gibi özellikle Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde bazı şebekeden akan sularımızdaki arsenik miktarları “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği'ne uygun değildir. Yönetmelikte maksimum miktar 10 µ/l’ dir. Bunun yanında, Yönetmeliğe göre sadece arsenik değeri yüksekliği değil bunun dışında içme suyu kirliliğine neden olan başka materyallerde sözü edilen Yönetmelik sınırları üzerindedir. Bu sonuçların da Sayın ASAT yetkililerince açıklanmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmelerini bekliyoruz. Eğer bu açıklamalar yapılmazsa Antalya Halkına olan toplumsal duyarlılığımız gereği açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurum ASAT bu açıklamalarıyla güvenilirliğini yitirmiştir.

Antalya şehir şebekesine belki de şişelenebilecek kalitede su sağlayan ve 450 l/sn kapasitesi bulunan Boğa Çay içme suyu kuyuları Boğaçay Projesi ile bir inat uğruna yok edilmektedir. Korkuteli, Elmalı, Bucak ve Döşemealtı Ovalarında yapılan tarımsal faaliyetler ve hayvancılığın atıkları denetlenmez, kontrol altına alınmaz, toplanmaz ve bu bölgelerdeki düdenler korunmaz ise daha kötü sonuçların bizi bekleyeceğini söylemek kâhinlik olmayacaktır. (Antalya/EVRENSEL)

25. Dünya Su Günü: Antalya halkı arsenikli suya muhtaç edilecek

'Antalya arsenikli suya muhtaç edilecek' haberimiz Meclis'e taşındı

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 15:14

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