10 Ekim davası: Katliamı adım adım planlayıp raporlaştırmışlar!

10 Ekim Ankara Katliamı davası 8. grup duruşmalarının 2. gününde IŞİD'in Antep Emiri Yunus Durmaz'a ait e-posta yazışmalarının detayları ortaya çıktı.

Burcu YILDIRIM

Ankara

IŞİD’in Antep Emiri Yunus Durmaz'a ait e-posta yazışmalarında, 10 Ekim Ankara Katliamı'na ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katliamın tutuklu sanıklarından da kod adlarıyla bahsederek katliamın nasıl yapılacağını, yapılan yanlışları rapor halinde Suriye'deki yöneticilerine gönderen Durmaz, saldırı hazırlıkları için sabırsızlığını dile getiriyor.

10 Ekim Ankara Katliamı davasının 8. duruşmasının 2. gününde, polis baskınında kendisini patlatan IŞİD’in Antep Emiri Yunus Durmaz’a ait belgelerdeki yeni detaylar gündeme geldi. Yunus Durmaz’a ait olan e-posta yazışmalarında, 10 Ekim Ankara Katliamı'nın planlanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Saldırı öncesinde örgütün Suriye’deki yöneticilerinden defalarca izin istenen e-postada, “Bu ayın (Ekim 2015) birinden itibaren bu ameli 5 kez yapalım diye cevap istedim, cevap ayın dokuzunda Ebu Talha’yla geldi. Ben de aceleyle tertip yaptım” diye anlatılıyor. Durmaz e-postasında, daha önce patlamada kullanılacak araba için para istediğini ancak para gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla araba işini çözdüğünü anlatıyor. Durmaz, katliamda bombacılara eşlik eden Halil İbrahim Durgun'la ilgili “Benim kullandığım araba ile İstanbul’a iş maksadı ile gidiyor gibi gidecek. Bu şekilde plan yaptık. İstanbul’daki arkadaşlarını arayarak, İstanbul'a geleceğini haber ederek yola çıktı” ifadelerini kullanıyor.

‘AMEL BÖLGESİNE GİRME BİZE ADRES BUL’

Durmaz, Ankara’ya 10 Ekim saldırısı öncesinde Davud kod isimli Hakan Şahin'i hastaneye gitmesi için yolladığını ve kendisine “Sakın amel bölgesine girme, sadece kardeşleri bırakıp geleceğimiz bir adres bul bana gönder” dediğini söylüyor. Durmaz, katliam sonrasında Kundi kod isimli ve bombacılara eskortluk eden Yakup Şahin ve Hakan Şahin'in nasıl yakalandığını bilmediğini dile getirerek, ikisinin yakalanmasının ardından depoları boşalttırdığını belirtiyor.

KATLİAMDAN SONRA EVE BASKIN

Durmaz, katliam sonrası kaldığı eve polislerin gelerek kendisini sorduğunu anlatarak, evin çevresindeki polisleri fark edince kaçabildiklerini “Sadece tabanca ve el bombalarını alarak tek tek evden çıktık” diyor. Durmaz evde 6 keleş, bin tane 9 mm'lik mermi, 10 Jarj, (şarjör kastediliyor olabilir) 25 el bombası, askeri bilgilerin bulunduğu hafıza kartını ve 2 bin 500 kilo amonyum, 60 kilo TNT bıraktıklarını aktarıyor. Durmaz, 3 araçlarının da ele geçirildiğini ekliyor. Kendilerine ait arabaların ve evlerin tespit edildiğini Suriye'deki yöneticilerine aktaran Durmaz, saklanmayı başardıklarını “Şu anda 8 kardeşimi askerlerle (IŞİD'lilerden asker diye bahsediliyor) bir arkadaşımızın evinde bekliyoruz. 5 emmi bizden ayrı” şeklinde anlatıyor. Durmaz, depo işlerini halleden Resul Demir'in, bombacıların taşındığı aracın sahibi Halil İbrahim Alçay'ın cezaevine girdiğini, örgütün nakliye işlerini yapan Hüseyin Tunç ve örgüt üyelerine ev ayarlayan Yakup Karaoğlu'nun gözaltına alınıp bırakıldığı bilgisini veriyor.

PLANDA HATA YAPIP ANTEP'E DÖNMÜŞLER

Durmaz’ın, 10 Ekim katliamıyla ilgili yaptığı değerlendirmesi de e-postada yer alıyor. Durmaz, her şeyi rutin hayata uygun bir şekilde planladığını söyledikten sonra yaptıkları hataları şöyle sıralıyor:

“Ebu Bera yol mesafesini 5 dakikaya indirdi bu da iki aracın birbiriyle bağlantısını ortaya çıkardı. Yol üzerinde 4 kez bir araya gelerek aynı petrol noktasında durarak iniyorlar ve ihtiyaçlarını gideriyorlar. Kundi adrese erken giderek, yeğeni Davud'a bakıyor. Bulamayınca geri dönerek Ebu Bera'ya Davud'u görmediğini petrolde beklemesini ve 40 dakika gelmezse yol üzerinden, Ankara’ya 13 km beride bir mahallede kamerasız bir sokakta bırakılmasını söylüyor. Kundi geri gelmeyince Ebu Bera itihat ederek, kardeşleri Ankara'ya daha yakın bir yerde taksi durağına yakın bir yerde bırakıyor. Kardeşlerde indikleri yere yakın bir taksi durağından taksiye binerek hedef bölgeye gidiyorlar. Ebu Bera İstanbul'a gitmek yerine yaptıkları hatalar sebebiyle ifşa olduklarını düşünerek, Antep'e dönüyor. Kundi ile Davud'a, Ebu Bera ile amel sonrası tüm hataları tespit ettim, köyüne yolladım. Kundi'ye ve Ebu Bera'ya evlerine gitmemelerini söyledim.”

Durmaz, saldırıyla ilgili Suriye'dekiler ile yaptığı yazışmalarda şu sonuca varıyor:

“Arabalar kameralardan tespit edilerek, Gaziantep’e kadar izleniyor. Suriyelilerin kimlik bilgileri tespit edilerek, evler basılıyor. Ebu Bera’ın (Resul) ortağına baskın yapılarak, Ebu Bera'yı soruyorlar o da askerlerin evlerini ayarlayan kardeşin yanına (Yakup Karaoğlu) polislerle.”

X, Y VE Z'LERİN AÇIĞA ÇIKARILMASI GÖZ ARDI EDİLİYOR

Avukat Ahmet Özdel, "Dosyadaki x, y ve z'lerin açığa çıkarılmasını mahkeme göz ardı ediyor. Sanıklar bu x, y ve z'lerle sarılmış fotoğrafları olmasına rağmen tanımadıklarını söylüyor" dedi.

Özdel, "IŞİD terör örgütü sıradan bir örgüt değildir. Tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kabul edilmelidir. Bu örgütler dernekler üzerinden örgütleniyor" diyerek örgütsel bağlara dikkat çekti.

IŞİD'li sanıkların kendi araçlarını, evlerini dahi 'Amel' için hazırladıklarını ve bu konuda hata yapan kişileri farklı yerlere yönlendirdiklerini belirten Özdel, HTS kayıtlarından "Askerler (IŞİD'in savaşçı kolu) eşliğinde güvenli bir şekilde eve geldik" yazışmalarını okudu. Özdel, bu belgenin Yunus Durmaz'a ait olduğunu söyledi.

Sanıkların konuşmalarında ilişkide bulundukları kişilere 'bizimkiler' diye hitap ettiğinin altını çizen Özdel, projeksiyonda sanıkların x, y, ve z ile olan fotoğraflarını göstererek "Bu sanıklar bundan sonra ne açıklama yapar bilmiyorum" dedi.

Sanıkların örgütle bağlantılarının açıklandığı projeksiyonda sanıklardan Hatice Akaltın'ın yüzünün göründüğü çarşaflı fotoğrafların kullanılması üzerine eşi sanık Metin Akaltın, "O fotoğrafı kaldırın" diye tepki gösterdi.

IŞİD LİDERİNE MEKTUP

Daha önceki duruşmalarda kendisini "AKP Bingöl İl Gençlik Kolları üyesiyim" sözleriyle tanıtan sanık Mehmeddin Baraç'ın IŞİD liderine mektup yazdığını söyleyen Özdel, Baraç'ın IŞİD'in yaptığı katliamlara dair fotoğrafları telefonunda sakladığını söyledi.

Dava dosyasına giren ve salonda yansıtılan görüntülerde IŞİD'in üst düzey yöneticilerinin fotoğrafları yer alıyor.

Özdel "Neden bir insanın telefonundan kafa kesme görüntüleri, cesetler çıkar" diye sordu.

Sanıklardan Erman Ekici'nin sıradan bir örgüt üyesi olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Özdel, Ekici'nin örgüt yöneticisi olduğunu söyledi.

'10 EKİM İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇTUR'

Mağdur avukatlarından Senem Doğanoğlu, Avukatlar Günü nedeniyle konuşmasına 10 Ekim'de hayatını kaybeden Avukat Uygar Coşgun'u anarak başladı.

Doğanoğlu, IŞİD saldırılarını Uluslararası Ceza Hukuku kapsamında değerlendirerek katliamın “insanlığa karşı suç” olarak değerlendirilmesi yönünde beyanlarda bulundu. Doğanoğlu, “Yaklaşık üç duruşmadır insanlığa karşı suçu anlatmaya çalışıyoruz. 10 Ekim Katliamı da insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” dedi.

Türkiye'de 12 Eylül Askeri Darbesi'nde ve Madımak Katliamı'nda uygulanmasa bile insanlığa karşı işlenen suçun tartışıldığına dikkat çeken Doğanoğlu, “10 Ekim Ankara Katliamını organize edenlerden biri olan Halil İbrahim Durgun yazışmalarında, katledilen müvekkillerimize ‘Allah’ın düşmanları’ diyor. Müvekkillerimizin barış talep eden halk kesimi olduğu çok belli” dedi.

SANIK BARAÇ: AVUKAT İLKE'NİN, TUGAY BEK'İN DEVLETİ ELEŞTİREN YAZILARI VAR

Duruşmanın öğlenden sonraki bölümünde konuşan sanık Memedin Baraç, "Avukat İlke'nin, Tugay Bek'in yazılarını Evrensel'den olsun başka yerden olsun okudum. Devleti eleştiren, PKKyi öven yazıları var. Onlar da suçlansın o zaman, ben neden suçlanıyorum? Suçlamaları kabul etmiyorum. Avukat Ahmet de suçluyor beni. Ben 'ölüler' yaziyorum, telefonuma görüntüler çıkıyor. Bu görüntülerle suçluyorlar. Bunu herkes yapabilir. Kim ne yapmış öğreniyorum yazarak. Sonuçta türkiyede yaşıyoruz. Ben terör örgütlerinin mağduruyum. Ben PKK ölülerine leş derim. Burada insanlığa karşı suç deniyor. İnsanlığa karşı suçta PKK neden yargılanmıyor? Benim için istenenler bunlar için neden istenmiyor" dedi.

"Beni dinlemek istemeyen buradan gitsin" ifadelerini kullanan Baraç, "Madem öyle beni son gün getirin konuşayım gideyim" diye konuştu.

"Daha önce reddettim, şimdi de Ankara Emniyet ifadesini reddediyorum" diyen Baraç, "Beni tutukladıklarında nedense 4 saat yemek ilaç vermeden ifademi almışlar" diye konuştu.

Dava devam ediyor.

10 Ekim davası: IŞİD’in katliamcısı defalarca askerle görüşmüş!

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 14:41

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