Akademisyenler yargılanıyor: İki profesöre hapis cezası

Barış akademisyenleri Melda Tunçay ve Tevfik Hakan Ongan hakkında 1'er yıl 3'er ay hapis cezası kararı verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Üç ayrı mahkemede barış akademisyenleri hakim karşısına çıkmaya devam etti. Marmara Üniversitesi'nden emekli kimya profesörü Melda Tunçay ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden ihraç edilen Prof. Tevfik Hakan Ongan hakkında birer yıl üçer ay hapis cezası kararı verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'Barış İçin Akademisyenler'in ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan iki akademisyen hakkında daha karar çıktı.

Bianet’in haberine göre, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) Marmara Üniversitesi'nden emekli kimya profesörü Melda Tunçay ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden ihraç edilen Prof. Tevfik Hakan Ongan hakkında birer yıl üçer ay hapis cezası kararı verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise akademisyen Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Ersanlı'nın katılmadığı duruşmada avukatı hazır bulundu. Savcının esas hakkında mütalaasını açıklamak istemesi üzerine avukatlar süre istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 5 Haziran saat 10.10’a erteledi.

ÜNALDI İÇİN ZORLA GETİRME EMRİ KARARI

37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda da Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Dr. E.Ö. ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Doç. Dr. İpek Vedia Yürekli İnceoğlu hazır bulundu. 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Emine Fişek ve Doç. Dr. Abdullah Ahmet Ersoy hazır bulundu. Yrd. Doç. Dr. Aylin Ünaldı yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. 37. ACM'deki duruşmalar 17 Ekim'e ertelendi. Mahkeme heyeti 13. ACM'de devam eden dört akademisyenin dava dosyasındaki belgelerin mahkemeye celbine karar verdi.

24. ACM’de, Ünaldı için zorla getirme emri çıkarılmasına ve duruşmasının 13 Eylül'e ertelenmesine karar verildi. Ersoy'un duruşması 19 Haziran'a, Fişek'in duruşması 5 Haziran'a ertelendi. Mahkeme heyeti Ersoy ve Fişek için "örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım" suçlaması yönünden savunmalarını hazırlamak için sanıklara ek süre verilmesine karar verdi. Avukatların 13. ACM'deki dosyanın belgelerinin celbi yönündeki talepleri reddedildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 13:14

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