Küçülme gerekçesiyle işçi çıkaran Akkim ihracat şampiyonu oldu

Küçülme gerekçesiyle 68 işçiyi işten çıkaran Akkim Yapı Kimyasalları, 2017 yılında 'Yapıştırıcı Ürünler İhracatı Şampiyonu' oldu.

İstanbul Hadımköy’de bulunan Akkim Kimyasal Yapılar fabrikası patronu, Petrol-İş'e üye olan 68 işçiyi kapının önüne koymuş, onlarca işçi üzerinde de baskı kurarak istifaya zorlamıştı. Fabrika önünde direniş çadırı kurarak 8 ay boyunca direnen işçiler, bir yandan da işe iade davaları açarak hukuki olarak mücadele ediyor.

Duruşmalarda işten atmaların gerekçesini küçülme olarak gösteren Akkim, kendi kategorisinde ihracat şampiyonu oldu. Aldıkları ödülü sosyal medya üzerinden duyuran Akkim yönetimi şu mesajı paylaştı:

“Yapıştırıcılar, Tutkallar ve Enzimleri kategorisinde 2017 yılı Türkiye ihracat şampiyonu olduk. 3 Nisan 2018 Salı akşamı düzenlenen ‘2017 Yılı İhracat Yıldızları Ödül’ Töreninde birincilik ödülünü, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Yönetim Kurulu Başkanımız Hazreti Akdemir aldı. Yine aynı gecede ‘Boyalar, vernikler ve müstahzarları kategorisinde’ ihracat üçüncülüğü ödülünü de aldık. Akkim Yapı Kimyasalları olarak, 5 kıtada 112 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla, büyüyen Türkiye’nin küresel gücü olmaya devam ediyoruz.”

İşten atılan işçilerden Galip Yılmaz, paylaşımın altına yorum yaparak tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Sendika üyesi olduğumuz için işten çıkarıldık. Peki Akkim yönetimi mahkemede ne söylüyor; ‘Satış hedeflerini tutturamadık, şirket zarar ediyordu. O yüzden personel çıkardık.’ Bu dünyadaki adalet sistemi sizin için kısa vadede işinize yarayabilir ama sonuç itibariyle hak yerini bulacak. Bu dünyada olmazsa ilahi adalet var. Allah'ın adaleti ne hızlı ne de yavaştır, size bol şampiyonluklar dilerim.” (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 13:03

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