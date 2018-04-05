8 öğrenciye cinsel istismardan yargılanan müdür yardımcısı serbest!

Muğla'da 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan müdür yardımcısı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Muğla'daki bir ortaokulda öğrenim gören 8 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan müdür yardımcısı D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Muğla'daki bir ortaokulda öğrenim gören 8 kız çocuğu, aileleri ile öğretmenlerine geçtiğimiz salı günü, müdür yardımcısı D.B.'nin cinsel istismarına maruz kaldıklarını anlattılar.

Konu Savcılığa ve İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi. Datça Cumhuriyet Savcılığı'nın hakkında gözaltı kararı verdiği müdür yardımcısı dün evinde gözaltına alındı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 rehber öğretmen ise yaşları 12 ila 13 arasında değişen 8 öğrenciyle görüşmeler yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de D.B.'yi görevinden uzaklaştırdı.

Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan D.B., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan D.B'nin, Marmaris ilçesinde görev yaptığı okulda kendisi hakkında başka bir konuyla ilgili inceleme yapan müfettişi darbettiği ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Datça'da görevlendirildiği ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 11:55

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