Mersin’de maaşını alamayan Desiba işçileri ateş yakıp patronu bekliyor

Desiba Enerji işçileri üç aydır maaşlarını alamadıkları için fabrika önünde ateş yakıp patronu beklemeye başladı.

Sedat BAŞKAVAK

Mersin

Mersin’de Alman j.V.G Thoma (Jura Watt) ile ortak kurulan güneş enerji santral panelleri üretimi yapan Desiba enerji işçileri üç aydır maaşlarını alamadıkları için fabrika önünde patronu beklemeye başladı. 2017 haziran ayında üretime başlayan ve 120 işçinin çalıştığı Desiba Enerji’de işçiler, maaşlarını alamadıkları için fabrika önünde beklerken pazarlama müdürleri dışında muhatap bulamadıklarından şikayet ettiler. Akşam saatlerinde fabrikanın önünde beklemeye başlayan işçiler geceyi burada geçireceğiz sabaha da ayrılmayacağız buradan dediler.

‘MÜDÜR: PATRONU ARASAM SENİ BOŞA MI YÖNETİCİ YAPTIM DER’

Biz işçilerle görüşürken pazarlama müdürlerinden Yakup Yılmaz işçilerin yanına gelerek işçilerle görüştü. Patronun telefona bakmadığını muhtemelen uçakta olabileceği belirten Yılmaz “Bu saatte fazla yapacak bir şey yok. Ben patronu buradan telefonla canlı yayına bağlasam. ‘Beni neden arıyorsun, seni boşuna mı yönetici yaptım’ der. Bu güne kadar ikna edici bir cevap ve bir çözüm üretilmemiş bu şirket açısından kötü bir durum. Bende şu ana bir şey yapamam ama yarın çözüme kavuşturulması gereken konular var ve bunları Ülkan beyle konuşacağız. Yarın size şunların cevabını verebilirim. Birincisi burası çalışacak mı? Çalışacaksa kaç işçi ile çalışacak. Çalışan işçiler ne zaman yeniden işe başlayacak. Paralar ne zaman ödenecek. Bunları patronla konuşup size yarın, ertesi gün bilgi verebilirim. Zorlu Enerji ve başka yerlerle görüşmeler var, gelip gezdiler, anlaşma yapılırsa yeniden üretime geçilecek. O zaman muhtemelen alacaklarınız bir şekliyle ödenir” dedi.

‘ZORLA İNSANLIĞIMIZDAN ÇIKARACAKSINIZ’

Pazarlama müdürünün bu sözlerine tepki gösteren bir işçi “Ben 3 aydır maaş alamıyorum çocuğum hasta tedavi görüyor. Çocuğumun tedavi masrafları var diyorum. Patron bana hastanenin hesap numarasını ver para yatırayım diyor. İlaç neyle alınıyor, çocuğun diğer masrafları neyle karşılanıyor. Bir tek hastane parası işi çözüyor mu? Ben 34 yaşındayım. Babam eve ekmek alıyor. Aileme babam neden baksın. Çalışmışım, alacağım var, verseniz ben bu duruma düşmem. Zorla insanlığımızdan çıkaracaksınız” diyerek tepki gösterdi.

2-3 BİN LİRA İÇİN HACİZ GELEN BİR İŞYERİ!

Fabrikanın açılışından bu yana çalıştığını söyleyen Gökhan Küçüker, ücretlerini alamadıklarını ve ‘ha bugün ha yarın’ diye diye sürekli oyalandıklarını belirtiyor. Küçüker “15 ocaktan bu yana maaş alamıyoruz. Her cuma verilecek, pazartesi verilecek diye erteleniyor. Bir kısım arkadaşı işten çıkardılar. Bir kısmına gidin sonra gelin dediler. İş de yok, fabrika durdu. Şimdi de hırdavat malzeme alacakları için İstanbul’dan bir firma geldi ve icra yoluyla kendi alacağını tahsil etmeye çalıştı. 5 tane güneş enerji paneli, paketleme kartonlarını ve paletleri yükleyip gittiler. 2-3 ya da 5 bin lira versin patronunuz bir şey almadan gideriz diyorlar. 2-3 bin lira için haciz gelen bir iş yeri burası. Şimdi de Zorlu Enerji geliyor falan diye bizi kandırmanın yolunu arıyorlar.

Desiba Enerji’de çalışan 15 kadın işçiden biri olduğunu belirten ve adını vermek istemeyen bir kadın işçi ise “Lehim işçisi olarak çalışıyorum ama montaj işçisi diye gösteriyorlarmış. Burası kurulduğunda bizi buranın montajı yapan işçiler olarak göstermişler, burası inşaat olarak gözüküyormuş. Daha yeni Güneş enerji panelini yapan işçiler olarak sözleşme imzalatmaya başladılar. Ben de arkadaşlarım gibi 3.5 aydır maaş alamadım. Gecenin şu saatinde, ateşin başında burada bekliyoruz. Patron bir çözüm üretmeli” dedi.

‘İŞTEN ÇIKARTTIKLARI İŞÇİLERİN İŞSİZLİK MAAŞI ALMASINI ENGELLEDİLER’

16 Mart’ta işten çıkarılan Ahmet Koç ise “İşten çıkarttıkları her işçiye bilgisayardan bir matbu kağıt çıkarıyorlar, alacağım kalmadı, tüm alacaklarımı aldım yazarak imzalatıyorlar. Bana verdikleri kağıtta 4857 sayılı yasanın 18 maddesine göre işten çıkarıldı yazıyor. Yani işçi azaltmaya gidildiği için işten çıkarıldı anlamında bir yazı. İş Kur’a gittim sen işsizlik maaşı alamazsın dediler. Meğer oraya da 22 maddeden çıkarıldı yazmışlar. Başka sebeplerden, yani ben kusurum varmış o nedenle çıkarılmışım ve işsizlik maaşını hak edemezmişim. Hem kaç aydır maaş alamadım hem de işsizlik maaşı almamı engelleyecek şekilde çıkış gösterdiler. Bana önceleri sen çıkacak işçiler arasında değilsin demişlerdi. Şu ana kadar 30 işçi arkadaşımız bu şekilde işten çıkarıldı. Parasını alamadığı için ayrılan arkadaşlar var. 10’ar 10’ar böyle çıkarttılar. Burası Alman ortaklı firma makine ayarı için gelen Alman ortağın adamları üretimin de başında durdular. Şimdi Alman ortakla da ayrılmış. Onlar da makinelerini almak istiyormuş. Fabrikaya icra geliyor patron ortada yok. İşçi kapının önünde ateş yakmış bekliyor patron ortada yok” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Ahmet Koç, “Burası iki vardiya çalışan bir işyeri. Bir vardiyada 130-140 güneş enerji paneli üretilirken bu rakamı 160-180 hatta sonrasında 300’e kadar çıkardık. Fazla çıkınca kendileri bile sevinip baklava dağıtıyorlardı. İşçi üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ama patron, işçinin emeğinin karşılığını vermiyor” diye konuştu.

PARA YATANA KADAR FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEYECEĞİM

İşçilerden Cumali Tosmur ise arkadaşları Ferhat ve Hayati ile Desiba Enerjinin kuruluşundan itibaren çalıştıklarını belirtiyor. “Artık gir çalış düzelecek ya da git evde bekle para yatacak sözleri beni ikna etmez. Para yatana kadar bu fabrikanın önünde bekleyeceğim. En son 4 Nisan’da paranız yatacak dediler, yine yatmadı. Burası güneş enerji paneli üretiyor. Hücre bitiyor üç beş gün bekliyoruz. Cam bitiyor, üç-beş gün bekliyoruz.”

Tosmur, işçilerin yanına gelerek çok üzgün olduğunu belirten pazarlama müdürlerinden Başar Büyüköztürk’ün “Cuma günü yatacağına inanıyorum” sözlerine ise son zamanlarda en çok duyduğumuz laf bu zaten. İnsan kaynakları, pazarlama müdürleri, genel müdür hep aynı açıklama şu gün yatacak diyorlar. O gün geliyor yine para yok” diyerek tepkisini belirtti.

‘BEN BEKARIM, ÇOLUK ÇOCUK SAHİBİ ONLAR NE YAPACAK?’

2017 haziranından bu yana çalıştığını söyleyen Yusuf Paket ise “Kredi ödemem vardı başkasından aldım ödedim. Hadi ben bekarım bir şekliyle idare ederim ama buradaki arkadaşların çoğu evli, çoluk çocuk sahibi onlar ne yapacak. Büyük zorluk çekiyoruz. Bir an önce paramızı ödesinler” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 11:38

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