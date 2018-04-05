UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarında bugün Arsenal-CSKA Moskova, A. Madrid-Sporting, Lazio-Salzburg, Leipzig-Marsilya müsabakaları yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 8 heyecanı bugün yapılacak müsabakalarla başlıyor. Çeyrek final ilk maçlarının tamamı 22.05’te başlayacak.

ARSENAL - CSKA MOSKOVA

Bu sezon Premier Lig’de bekleneni veremeyen, Federasyon Kupası’ndan elenen, Lig Kupası’nı ise finalde kaybeden Arsenal, önündeki en büyük hedef olan UEFA Avrupa Ligi’nde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Londra’daki Emirates Stadyumu’nda CSKA Moskova’yı ağırlayacak olan Arsenal’de diz sakatlığından dönen Alexandre Lacazette’in, 30 Ocak’tan bu yana ilk kez ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.

ATLETICO MADRİD - SPORTING LİZBON

La Liga’da lider Barcelona’nın 9 puan gerisinde kalan Atletico Madrid, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’la karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ve Roma’nın bulunduğu grubu üçüncü tamamlayan Diego Simeone’nin öğrencileri, Kupa 2’ye gözünü dikmiş durumda. Portekiz Premier Lig’de liderin 6 puan gerisinde olan Sporting Lizbon da deplasmanda avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

LAZIO - SALZBURG

Turnuvanın hücum gücüyle dikkat çeken iki takımının ilk maçı Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Avusturya liginde lider olan Salzburg, bir önceki turda Borussia Dortmund’u elemeyi başarmıştı. Lazio ise Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i geçmişti.

RB LEIPZIG - MARSİLYA

Şampiyonlar Ligi’nden elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Almanya temsilcisi Leipzig, Napoli ve Zenit’i eleme başarısı göstermişti. Ligue 1’de Paris Saint-Germain ve Monaco’nun arkasında kalan Marsilya ise Konyaspor’u mağlup ederek gruptan çıkmasının ardından Braga ve Athletic Club(Bilbao) eşleşmelerinden galip ayrılan taraf olmuştu. İki takım arasındaki ilk maç, Leipzig’in stadı Red Bull Arena’da oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında neler oldu?

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 11:34

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