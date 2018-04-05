Trump'ın danışmanından Çin açıklaması: Sanırım anlaşmaya varacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, 'ticaret savaşı' konusunda Çin'i kastaderek 'Sanırım anlaşmaya varacağız' dedi.

ABD ve Çin'in karşılıklı olarak ticari mallara "gümrük vergisi" getireceğini açıklamalarıyla tırmanan "ticaret savaşı" gerginliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un açıklamalarıyla bir miktar yatıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kudlow, ikili görüşmelerin "mümkün" olduğunu ve bu durumun "sürecin bir parçası" olduğunu vurguladı. Kudlow, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada da ortadaki durumun "bir ticaret savaşı olduğunu düşünmediğini" vurguladı ve "her iki tarafın da yoğun müzakereler içinde olacağını" beklediğini söyledi

Kudlow "Sanırım (Çin ile) anlaşmaya varacağız... Çinlilerin geri adım atacağına ve işbirliği yapacağına inanıyorum" dedi.

İkili gerginliği artıran gelişmeler; ABD'nin Çin'den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini, Çin'in de ABD'den ithal edilen 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamaları olmuştu. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 11:13

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