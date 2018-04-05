Dolar 4.0296, avro 4.9448 liradan işlem görüyor - 5 Nisan 2018

Yüksek enflasyon, cari açık ve dış politikaya bağlı olarak liranın zayıflaması ve ABD-Çin geriliminin hafiflemesi beklentisi doları 4.02 TL'ye çıkardı

Türkiye'de yüksek enflasyon ve cari açık ile dış politikaya bağlı olarak liranın zayıflaması ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin hafifleyeceği beklentisiyle yükselen ABD ve Asya borsalarının etkisiyle, dolar yüzde 0.55 artışla 4.0296 liraya, avro da yüzde 0.44 artışla 4.9448 liraya kadar yükseldi.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, avro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD yönetiminin, ticaret savaşları konusunda Çin ile görüşmeler yapmakta olduğunu ve amaçlarının ticaret savaşına girmek olmadığını söylemesi, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerini hafifletti ve doların yükselmesini destekledi.

Piyasa analistlerine göre, liranın son dönemde özellikle dolar ve euro karşısındaki hızlı düşüşleri; yüksek enflasyon, risk algısında görülen artış, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, jeopolitik riskler gibi gelişme ve endişelerin art arda ortaya çıkmalarından kaynaklanıyor.

Bu gelişmelere bağlı olarak, yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinden çıkışları hız kazandı ve "carry trade" pozisyonlarının da kapanmasıyla liradaki kayıplar daha da arttı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise yeni güne yüzde 0.54 düşüşle 113 bin 975 puandan kapanan gün ardından yüzde 0.12’lik artışla 114 bin 110 puandan başladı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Dolar 4.0250 liraya çıkarak tarihi zirveye yaklaştı - 4 Nisan 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 10:42

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