14 yıllık taşeron işçinin feryadı: KHK ile bizi sefalate sürüklediler

14 yıllık taşeron işçisi İhsan Çelik, taşeron yasası ile işsiz kaldı. Çelik yaşadıklarını Evrensel'e anlattı.

Serpil BERK

Diyarbakır

Taşeron yasasının geçmesinin ardından 2 Nisan 2018 itibariyle birçok işçi işsiz kaldı. Erzurum Oltu Gençlik Spor Hizmetlerine bağlı olarak 14 yıldır çalışan İhsan Çelik de (54) onlardan biri. Sesini duyurmak için her yolu deneyen, her kapıyı çalan Çelik, sesini kimseye duyuramamış. Evrensel’in işçi haberleri yaptığını öğrenen Çelik, bizlere ulaşarak yaşadığı sorunları anlatmamızı istedi. Sözü yaşadığı deneyimden dolayı ‘söylediklerimi harfiyen yazın’ diyen Çelik’e bırakıyoruz:

‘HEP KADROYA GEÇME HAYALİ KURDUK’

“Çıkarmış oldukları KHK ile biz saf dışı kaldık. Bizim emekliliğimiz dolmuş tamam eyvallah ama taşeron yasası gündeme geldiğinden beri bizde hep kadro hayali kurduk. Zamanında emekli olmasını bilmiyor muyduk? Fazla primden dolayı her ay maaşımızın düşeceğini de biliyorduk. 6500 prim günüm var. Emekliye sevk ettiler beni. Derdimizi kimseye anlatamadık. Aklınıza hangi televizyon gelirse hepsini denedik. BİMER’e yazı yazdık cevap gelmedi. Defalarca aramama rağmen ‘sizi santrale bağlıyorum’ dediler fakat telefon çalıyor cevap veren yok. Kafamıza mı sıkmamız lazım? Derdimizi dinlesinler diye.

‘BU NASIL BİR SIKINTI KARDEŞİM’

2004 ten bu yana 14 yıl çalışmışım, bunun 10 yılı tek başıma sabah 08:00 gece 12:00. Sonra bir KHK ile bütün hayallerimizi yok ederek bizi sefalete sürüklediler. Yaşamak denen bir şey yok resmen sefalete sürükleniyoruz. Asgari ücret 1600 TL emekli maaşı 1000 TL böyle bir mantık var mı? Hayatımın en güzel yıllarını devlete hizmet etmek için geçirdim tam rahata ereceğim zaman kapı dışına atıldım. Kendimi uçsuz bucaksız bir araziye attım ağlamak istiyorum ama onu da yapamıyorum bu nasıl bir sıkıntı kardeşim.

‘14 YILIN BEDELİ BU MU OLMALIYDI?’

Sendikalarla da görüştüm KHK yasası olduğu için bir şey yapılamıyor diyorlar. Mecliste bu iş halledilseydi biz bunu yaşamazdık. 14 yılın bedeli bumu olmalıydı? İtiraz süresi içerisinde itirazda ettim ona da ret geldi. Tamam emekliliğim dolmuş neden bizi memur olarak emekli etmiyorlar? Kime dayanarak bu KHK’yi çıkarmışlar? Bin Lira emekli maaşıyla 2 öğrencim var ben nasıl yaşayacağım? Ben çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağım?”

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 10:39

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