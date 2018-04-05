Beşiktaş Belediyesi’nde polis incelemesi

İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Belediyesi binasında inceleme yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde geldikleri Beşiktaş Belediyesi binasında dijital verileri incelemeye aldı.

İçişleri Bakanlığı, 4 Ocak 2018 tarihinde "belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması", "usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi", "kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi" iddiaları ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’i görevinden uzaklaştırmıştı. Aynı soruşturma kapsamında 28 Mart’ta da Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Örnek görevinden alınmıştı. İncelemenin bu soruşturmalar kapsamında yapıldığı belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevden uzaklaştırıldı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Örnek görevden alındı

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 10:25

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