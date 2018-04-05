Rus vekilden Theresa May'e: Erdoğan'ı örnek alıp özür dilemeli

Duma milletvekili Adalbi Şhagoşev, İngiltere Başbakanı Theresa May’e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek alarak Rusya’dan özür dilemesi çağrısı yaptı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Adalbi Şhagoşev, İngiltere Başbakanı Theresa May’e Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan özür dilemesiyle aşıldığını hatırlatarak, kendisine bu tutumu örnek alıp Skripal'in zehirlenmesi sonrası başlayan krizle ilgili Rusya’dan özür dilemesini tavsiye etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Kasım 2015'te bir Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya’dan özür dilemesini İngiltere Başbakanı Theresa May’e örnek gösteren Şhagoşev, şöyle konuştu: “Elbette ki Theresa May’den doğu bilgeliği göstermesi talep edilemez. Fakat uluslararası politikanın modern tarihinde en kritik durumların da aşılabildiğine dair örnekler mevcut. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin eylemi nedeniyle Rusya ile başlayan çok ciddi zıtlaşmanın ardından, Rus pilotun ölmesinden sonra olgun bir politikacı örneği sergileyerek, özür diledi.”

‘Kişisel hırslarını değil de ülkelerinin ulusal çıkarlarını ön planda tutan güçlü liderlerin bu şekilde hareket ettiğini’ söyleyen Şhagoşev, Türkiye’nin özür dilemesinin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığına dikkat çekti.

'AKSİ TAKDİRDE ABD İLE BİRLİKTE İLERLEDİĞİNİ TEYİT ETMİŞ OLUR'

Rus vekil, “Eğer Theresa May bundan örnek almazsa, Rusya’ya Skripal’lerin (Sergey Skripal ve kızı Yuliya) zehirlenmesinde parmağı olduğu gerekçesiyle yöneltilen tüm suçlamaların yüksek politik düzeyde kasten yapılan bir kurgu olduğunu, ayrıca İngiltere’nin ülkemize karşı başlatılan enformasyon savaşına gerçekten katıldığını ve ABD ile birlikte ikinci bir cepheden ilerlediğini teyit etmiş olur” ifadelerini kullandı.

Theresa May yönetimi, eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinden Moskova'yı sorumlu tutuyor. Moskova ise olayla ilgisi olduğunu reddediyor. Olay sonrası ABD ve AB ülkeleri 100'ün üzerinde Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya da ülkesindeki çeşitli ülkelerden diplomatları sınır dışı ederek misilleme yapmıştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 09:22

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