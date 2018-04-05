Maltepe'de 5 katlı binada yangın: 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Maltepe'de bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Saat 07.30 sıralarında 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi.

Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla binan çıkabildi ancak üst katlarda yaşayanlar itfaiye ekiplerinin pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı.

Yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 08:42

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