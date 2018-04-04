HDP Avcılar ilçe örgütüne polis baskını: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Avcılar İlçe Örgütü akşam saatlerinde polisler tarafından basıldı.

HDP Avcılar İlçe Örgütü polisler tarafından basıldı. Aralarında HDP Avcılar İlçe Eş Başkanları Şebnem Değerli ve Mahmut Çakan’ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Avcılar İlçe Örgütü akşam saatlerinde polisler tarafından basıldı. Aralarında HDP Avcılar İlçe Eş Başkanları Şebnem Değerli ve Mahmut Çakan’ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Aralarında çocukların da olduğu gözaltıların sayısı bilinmezken, kadınların Firüzköy Karakolu’na erkeklerin ise Avcılar Merkez Karakolu’na götürüldükleri öğrenildi.



Polis baskını sırasında ilçe binasındaki eşyalar dağıtılırken baskının gerekçesi henüz öğrenilemedi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 22:30

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