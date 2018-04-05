Yeni e'nin nisan sayısı çıktı

'Yeni e' dergisinin Nisan sayısı 'Sağ’ın çıkmazı: Kültürel iktidar' başlıklı dosyasıyla raflarda yerini aldı.

"Yeni e" dergisinin Nisan sayısı “Sağ’ın çıkmazı: Kültürel iktidar” dosyasıyla raflardaki yerini aldı. Aydın Çubukçu, “Din ve dünya işleri” başlıklı yazısında önerdiği hayatla “kültürel iktidar sanatı”nın gerçek hayatta neden tutunamayacağını tartışıyor. Göksel Aymaz “Niçin kültürel iktidar olunamadı?”, Yasin Durak, “Kültürel iktidar değil hegemonik kültür”, Taner Timur “Necip Fazıl Kısakürek, ‘İslam İnkılabı’ ve AKP”, Nihat Ateş “Türk sağ iktidarlarında ‘sağcılığın’ izleri…”, Halim Şafak “ ‘İtaat dikkati’ ve İslamcı şair/şiir” başlıklı yazıları ile dosyayı oluşturuyor.

Yeni e’nin Nisan sayısı Bahadır Özgür’ün “Siyasal bir mekân olarak proleter beden” başlıklı yazısıyla başlıyor. Dergide, Ayşegül Tözeren’in, “İlkokula takunyayla başlayan çocuklar da seni unutmayacak Füruzan”, M. Sinan Birdal’ın “Devr’i CEO”, Koray Demir’in “Bir garip ‘Striptiz’ ”, Alp Baykal’ın kısa süre önce kaybettiğimiz heykeltraş Ali Teoman Germaner’i anlattığı “Taş, ustayı biçimlendirirmiş”, Mustafa Kemal Coşkun ve Yasin Durak’ın “Mehmet silahını kaptı!” yazılarının yanısıra Melike Belkıs Aydın’ın Şair Betül Dünder’le yaptığı “Dünyayla savaşımında dünyanın yanında ol” söyleşi de yer alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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