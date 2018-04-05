Adana Felsefe Festivali başlıyor

Adana’da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Felsefe Festivali, 'Felsefe, Edebiyat, Aşk' ana başlığıyla felsefe meraklılarını karşılıyor.

Mesut BAYLAV

Adana

Adana’da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Felsefe Festivali 75. Yıl Sanat Galerisi’nde başlıyor. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında bugün ve yarın düzenlenecek festival bu yıl “Felsefe, Edebiyat, Aşk” ana başlığıyla felsefe meraklılarını karşılıyor. Festival düzenleme kurulu yaptığı açıklamada amaçlarının festivaller şehri olan Adana’da felsefe içerikli bir kültür etkinliğini gelenekselleştirmek, insanların felsefe ile tanışmasını, yakınlık kurmasını güçlendirmek olduğuna söylediler. Düzenleme kurulu “Felsefe Hayatın İçinde” mottosuna bu yıl “Felsefe Edebiyatın İçinde” vurgusunu da katacaklarını belirtti.

Çukurova Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile festivalin önemine ve ne ifade ettiğine dair kısa bir sohbet ettik. Üçüncü sınıf öğrencisi Mustafa Ağaoğlu Türkiye’de ilk defa geçen yıl gerçekleşen felsefe festivalinin hem biçim hem de içerik olarak önemli noktalara değindiğinden bahsederek “Toplumun her anlamıyla yaşamın içinde görmek isteyeceği felsefe, festival konsept ile hayatın içine dahil oluyor. Bu anlamıyla festival önemli bir dayanışma ve bir arada olma özelliği göstermektedir” dedi.

Son sınıf öğrencisi Zahid Bilal Özhanlı “Düşünmeye, üretmeye en çok ihtiyacımız olan bu dönemlerde bu tür etkinlikler bizler için önemli yer tutuyor. Adana bu tür sosyal etkinliklerde diğer illerin birçoğuna göre daha fazla olanağa sahip. Tiyatrodan müziğe birçok alanda sürekli etkinlikler düzenleniyor. Felsefe festivali de bunlardan biri.” diyerek Adana halkını ve çevre illerdeki vatandaşları felsefe festivaline katılmaya çağırdı.

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