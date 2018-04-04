‘Alsancak Elektrik Fabrikası müze olarak kente kazandırılsın’

Satışa çıkarılan Tarihi Alsancak Elektrik Fabrikası ile ilgili yapılan panelde fabrikanın kente kazandırılması için önerilerde bulunuldu.

“İzmir’e Sahip Çık Platformu”, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından üçüncü kez satılığa çıkarılan Tarihi Alsancak Elektrik Fabrikası ile ilgili ‘İzmir Elektrik Fabrikasına Sahip Çıkıyor’ paneli düzenledi. Panelde, fabrikanın kültürel, mimarı ve tarihi ele alındı, satış girişimi hukuki açıdan değerlendirildi.

Alsancak Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen panelin konuşmacıları Av. Senih Özay, Mimar Hasan Topal ve Elektrik Mühendisi Odası İzmir Şube Başkan Yardımcısı Avni Güngüz iken moderatörlüğünü Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı H. İbrahim Alpaslan yaptı.

Panel, TMMOB İzmir İKK Dönem Sözcüsü Melih Yalçın’ın İzmir’e Sahip Çık Platformu’nun kuruluşu ile yaptığı bilgilendirme ile başladı. ‘Cumhuriyetin Bir Tanığı İzmir Alsancak Elektrik Fabrikası’ başlığı ile sunum yapan Mimar Hasan Topal, tescil sürecinin geç yapılmasından kaynaklı atıl durumda kalındığını belirtti.

Erken cumhuriyet döneminin önemli endüstri yapılarından biri olduğunu dile getiren Topal “Mimarı açıdan özgün bir kimliği vardır ve kentin mekânsal gelişmesinde çok önemli bir işlevi olmuştur. İzmir’in endüstrileşmesini açısından önemli olan yapının yaşatılmasını önemli buluyorum” dedi. Topal, fabrikanın kente kazandırılması için sanayi, kent müzesi veya bilim ve teknolojisi olması önersinde bulundu.

‘ZAMANLA KADERİNE TERK EDİLDİ’

Elektrik Mühendisi Odası İzmir Şube Başkan Yardımcısı Avni Güngüz de kapatıldıktan sonra kaderine terk edildiğini ifade ederek şunları söyledi “Zamanla unutulmaya başlandı. Fabrikanın metal kirişleri ihale ile hurdacılara satıldı. Kolonları zedelendiği için duvarları yıkıldı. Hurda atık sahası olarak kullanılmaya başlandı. İstanbul’daki kardeşi Silahtar Ağa Fabrikası daha şanslı, müze olarak kullanılıyor. Şu anda da çevresindeki diğer yapılarla birlikte rant için bir merkez oldu. Talebimiz burası kamuya ait bir bina olsun. Bunu da yapabilecek tek güç belediyedir”.

‘TEPKİLERDEN DOLAYI SATIŞ ERTELENDİ’

Av. Senih Özay, satışa çıkarılan fabrika ile açtıkları dava ile ilgili bilgilendirme yaparak “İzmir’de açtığımız dava Danıştay’a gönderildi. Bu süreçte yapılan tepkilerden dolayı satış tarihi ertelendi. İhaleye kim girerse girsin hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz. İzmir’e Sahip Çık Platformu’nun bu konuda kazanacağı başarı diğer konularda da katkı sağlayacaktır. Devlet, hukuğu ve bilimi yanına almış sivil itaatsiz eylemlerden korkuyor. Biz de hep birlikte korkutalım” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 21:34

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