Brezilyalı Diplomat Jose Bustani, 'Irak’ta kimyasal silah olmadığını herkes biliyordu. Ama Amerikalılar öfkeliydi' açıklamasında bulundu.

Irak'ta kimyasal silahlar olduğu iddiası 2003 yılında Irak’ı işgal eden ABD liderliğindeki koalisyonun temel argümanıydı. Brezilyalı Diplomat Jose Bustani, “Irak’ta kimyasal silah olmadığını herkes biliyordu. Ama Amerikalılar öfkeliydi. Eğer OPCW denetçileri Irak’a girebilseydi kimyasal silah bulamayacaklardı ve işgalin gerekçesi zayıflayacaktı” dedi.

BBC’den Fernando Duarte konuşan 72 yaşındaki Bustani, o dönem Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) ilk başkanı olarak görev yapıyordu. Bustani’nin görevdeki ikinci dönemi Mart 2002’de beklenmedik bir şekilde ABD öncülüğünde sona erdirildi.

ABD hükümeti bu hamlenin “görevlerini iyi yürütemediği” ve “kutuplaştırıcı ve fikir ayrılıklarına sebep veren davranışlar sergilemesi” nedeniyle geldiğini açıklasa da George W. Bush yönetimi Brezilyalı diplomatın Irak’ı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne dahil etme ve kitle imha silahları uzmanlarının Irak’a giderek denetim yapmasını sağlamaya yönelik çabalarına belirgin şekilde itiraz ediyordu. Bustani, “Irak da Libya da anlaşmaya katılmaya karar verdi ve denetim Kasım 2002’de gerçekleşebilirdi. Ama Amerikalılar öfkeliydi. Eğer OPCW denetçileri Irak’a girebilseydi kimyasal silah bulamayacaklardı ve işgalin gerekçesi zayıflayacaktı. Amerikalılar Irak’ı işgal etmek istiyordu ve bu denetim onların çıkarlarına ters düşüyordu” dedi.

Bu şekilde görevden alınan ilk uluslararası örgüt yöneticisi olan Bustani, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) başvurmuş ve Temmuz 2003’te haklı bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirdiği John Bolton’a ilişkin de konuşan Budstani, “Bolton benim kovulmamda önemli bir yere sahip. Bir keresinde ofisime gelip ‘ya istifa edersin ya sonuçlarına katlanırsın’ dedi. Ayrıca çocuklarımın ABD’de okuduğundan bahsetti. Geri adım atmadım ve bunun üzerine beni görevden almak için harekete geçtiler” diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 21:27

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