AB’den heyet vize serbestisi için gelecek

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik Ankara’da TBMM Dışişleri Komisyonu’nda AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusunda açıklamalarda bulundu

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'nin bu ay içinde Türkiye’ye teknik bir heyeti göndereceğini belirtti.

Çelik Ankara’da TBMM Dışişleri Komisyonu’nda AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusunda açıklamalarda bulundu. ÇElik Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştüğünü belirterek, “Onlar bizim verdiğimiz (vize serbestisine ilişkin) kağıtla ilgili teknik bir heyeti bu ay içinde Türkiye'ye gönderecekler, kendi görüşlerini bize iletecekler.” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 21:23

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