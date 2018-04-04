Savaş ve zamlar vatandaşın üzerindeki yükü artırıyor

Van'da yaşayan yurttaşlar, ekonomik krizin tetiklediği zamların yaşanan savaştan kaynaklı olduğunu dile getiriyor.

Her gün üst üste gelen zamlar dar gelirli yurttaşların yaşamını zorlaştırıyor. Yasaklardan kaynaklı hayvancılık yapamayacak duruma gelen Vanlılar, huzur olmadığı yerde her şeyin sorun olduğunu belirterek, savaşa harcanan para halk için harcandığı zaman halkın rahatlayacağını dile getirdi.

Hacı Şükrü Akdoğan, 20 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek, “Ekonomi öyle bir hale gelmiş ki artık çocuklarımıza bakamayacak duruma geldik. Hayvancılık yapıyorum ve hayvanlarımı meydana götürecek mazot parası bulamıyorum. İş yok, güç yok, millet perişan bir durumdadır. Yaylalar ve köylerin çoğu yasak. Hayvanlarımızı ahırlardan çıkardığımız gibi para cezası veriyorlar. İş yok, yaylalara da çıkamıyoruz. Ne yapacağımızı bilemez durumdayız” dedi.

30 yıllık esnaf olduğunu dile getiren Hüseyin Akdağ da, “Her gün yeni bir şeye zam geliyor. Ama en büyük zam huzursuzluğa geliyor. Huzur olmadığı zaman tabii ki her şeye zam gelir. Hiçbir yerde huzur yok, çünkü savaş var. Yani güvenin ve huzurun olmadığı yerde, her şey sorun demektir” diye belirtti.

‘KAŞIKLA VERİP KEPÇE İLE ALIYOR’

Tek çözümün huzurlu bir ortamda olduğunu dile getiren Akdağ, şunları ifade etti: “Van’da hayvancılık dışında yapabileceğimiz pek bir iş yok. Fakat neredeyse bütün yaylalarımız yasaklanmış. Bir de Tarım Bakanlığı 300 koyun vereceğini söylüyor. Hadi bu koyunları verdi, nerede otlatacağız? Hani yayla? Bütün yaylalar yasak. Köyümden bir metre ileriye bile çıkamıyorum. İzin vermiyorlar. Her şey huzura bağlıdır. Eğer huzur olsaydı yaylamıza da çıkardık, bağımızı, bahçemizi de ekerdik. Böyle olunca ekonomi de düzelirdi.”

Emekli Abdullah Hakan isimli yurttaş da, her ay bin 300 TL emekli maaşı ile 6 kişilik ailesini nasıl geçindireceğini kara kara düşündüğünden dert yanarak, şöyle konuştu: “Ekonomik krizin sebebi tank, top, silah, barut ve uçaklara verilen paralardır. Bu paralar insanlara verilirse ekonomik kriz de ortadan kalkar, insanlar da rahatlar, refah da gelir, dolar da iner, ekonomi de düzelir.”

İşçi Abdullah Kaya ise, Her şeye zam yapılıyor. Asgari ücrete de zam yapılıyor ama kaşıkla verip kepçe ile alıyorlar. Artık bu durumun düzelmesini istiyoruz” dedi. (Van/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 21:16

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