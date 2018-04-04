Tüm Bel Sel: Kapalı kapılarda taleplerimiz pazarlık konusu edildi

Tüm Bel-Sen İzmir 1 ve 2 No’lu Şubeler, Tüm Yerel-Sen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplusözleşme ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tüm Bel-Sen, sözleşmede herhangi bir kazanımın olmadığını ve sürecin emekçilerden saklandığını dile getirdi.

31 Aralık’tan bu yana yetkilendirilen sendika Tüm Yerel-Sen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında toplusözleşme sürecinin yürütüldüğü belirtilen yazılı açıklamada, “Üzerinden bu kadar süre geçmiş ve hatta toplusözleşme yasal sürecinin 31 Mart tarihi itibariyle bitmiş olmasına rağmen biz emekçilere ulaşan herhangi bir somut sonuç yok” denildi. Tüm Bel-Sen, binlerce emekçinin yetkili olan sendikanın ne kazandığını merak etmesine karşın görünenin kazanım elde edilemediği yönünde olduğunu belirtti. Açıklamada, “Maalesef her toplu sözleşme sürecinde olduğu gibi, 2018-2019 toplusözleşmesinde de herhangi bir kazanım olmadığı gibi, süreç yine emekçilerden saklanmış, kapalı kapılar arkasında taleplerimiz pazarlık konusu edilmiştir” denildi.

‘EMEKÇİLERİ BELİRSİZLİĞE MAHKUM ETMEKTE’

Toplusözleşme masasına oturmadıkları halde emekçilerin meşru taleplerini eylemli bir biçimde görünür kılma çabası içerisindeki tek sendikanın Tüm Bel-Sen’in olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Toplusözleşme sürecinin en başında da taleplerimizi Genel Sekreter Yardımcılığı düzeyinde yetkililere ilettik. İlgili Genel Sekreter Yardımcısı ile 2017 ekim ayında yapılan görüşmede, ulaşım kartı konusunda 2018 yılından itibaren geçerli olacak şekilde bir çalışma yapılacağı tarafımıza deklare edilmişken bugün ulaşım kartı toplusözleşme masasında bir tartışma konusu haline gelmiştir. Hali hazırda alınmasının önünde yasal hiçbir engel olmayan ulaşım hakkı/ulaşım kartı bugün işverenin iki dudağı arasında bırakılan bir gündeme dönüştürülmüştür. Toplusözleşme sürecini çalışanların örgütlü mücadelesine dayanarak değil, kapalı devre bir biçimde işverenle bir rica minnet ilişkisi kurarak işverenin insafına bırakanlar; İBB, İZSU ve ESHOT’ta çalışan emekçileri belirsizliğe mahkum etmektedir.”

Ulaşım karlarının verilmesi için üyeleri olan olmayan bütün emekçilere mücadele çağrısı yapılan açıklamada, “Haklarımız için Tüm Bel-Sen’de buluşalım” denildi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 21:12

www.evrensel.net