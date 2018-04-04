Romanlar gününün Türkiye'de kabul edilmesi AKP oylarıyla reddedildi

Tüm dünyada kutlanan 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nün Türkiye’de kabul edilmesini öneren yasa teklifi AKP oylarıyla reddedildi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel ile birlikte, tüm dünyada kutlanan 8 Nisan’ın Türkiye’de de Dünya Romanlar Günü olarak kabul edilmesi için TBMM’ye sunduğu yasa teklifi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

8 NİSAN FARKINDALIK YARATMA, DAYANIŞMA GÜNÜ

8 Nisan’ın Romanların sorunlarının görünür kılınacağı, yaşadıkları ön yargı ve dışlanmışlığın önlenmesi için adımların atılacağı bir farkındalık yaratma günü olarak kabul etmek gerektiğine inandığını belirten Özcan Purçu; “Dünya Romanlar Günü tek başına Roman kültürünü kutlamakla sınırlı olmayıp Roman vatandaşlarımızın hayatın her alanında yaşadığı baskı ve dışlanmışlık konusunda farkındalık yaratıldığı, birlik ve mücadelenin, yan yana bir arada yaşayabilmenin vurgulandığı bir gündür. Bu gün, ayrımcılığa karşı hareket etmek, politikalar geliştirmek, birlik ve dayanışmanın gücünü ortaya koymak açısından manidardır. 8 Nisanın ülkemizde Romanlar Günü olarak kabul edilmesi teklifi; 8 Nisan’da kamu kurum ve kuruluşları tarafından sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla tören düzenlemesini, ‘Roman kültürünün tanıtılması ve sorunlarının görünür kılınması’ konusunda farkındalık çalışmaları yapılmasını da içermektedir” dedi.

‘DIŞLANMIŞLIK İSTEMİYORUZ, ÖNYARGIYA MARUZ KALMAK İSTEMİYORUZ’

Özcan Purçu, TBMM Genel Kurul konuşmasında şunları söyledi:

“8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak bugün Türkiye'de neyi istiyoruz? Biz Romanlar olarak unutulmak istemiyoruz, hizmet almak istiyoruz, ayrımcılığa tabi tutulmak istemiyoruz, ön yargıya maruz kalmak istemiyoruz, farkındalık istiyoruz, hizmet istiyoruz ve barış istiyoruz. Bunun için, Avrupa'da ve dünyada kutlandığı gibi Türkiye'de de Roman gününün kabul edilmesini istiyoruz, çok normal bir şey istiyoruz. Dolayısıyla, bu bağlamda da hepinizden destek istiyoruz. Çünkü maalesef, Türkiye'de Roman vatandaşlarımız unutulmuş durumda, mahallesinin önünden geçersin ama içine girdiğin zaman gerçeği görürsün. Çok fazla da içimize girilmediği için gerçeği hiç kimse bilmiyor.

‘SENEDE BİR GÜN!’

Türkiye'de ne kadar roman yaşıyor desem bunun net cevabını verebilir miyiz? Türkiye'de Romanların yüzde kaçı işsiz desem bu soruyu cevaplayabilir misiniz? Türkiye'de Romanların yüzde kaçı okula gidiyor desem bunu cevaplayabilir misiniz? Bunu cevaplayamazsınız, bu derdi bu sıkıntıyı biz biliyoruz. Örnek vereyim: Türkiye'de 5 milyon civarında Roman vatandaş yaşıyor; yüzde 96'sı işsiz, yüzde 2'si ancak liseye gidebiliyor, binde 4'ü ancak üniversiteye gidebiliyor ve yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında yaşıyor çünkü işi yok, eğitimi yok. Bunun için biz Romanları görünür kılmak istiyoruz, bunun için bu günün kabul edilmesini istiyoruz. Bugün senede bir defa belki hatırlanırız, senede bir defa belki Hükûmetin aklına geliriz, senede bir defa belki hizmet alabiliriz, senede bir defa belki hatırlanıp aranırız, soruluruz, belki hasbıhal ederiz!

BAKALIM HÜKÜMET SİZİ ÖNEMSİYOR MU?

AKP’ye oy veren Roman vatandaşlara sesleniyorum: Bakın, burada, biraz sonra sizin için oylama yapılacak. Bakın bakalım Romanlar, sizi Hükûmet seviyor mu sevmiyor mu ya da Romanları Hükûmet önemsiyor mu önemsemiyor mu? Hizmet etmediniz bari bir defa şu günü kabul edin de senede bir defa Roman vatandaşlarımızı hatırlayalım.”(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 19:26

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