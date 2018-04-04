Yılmaz Güney’in şapkasının asılmasına AKP'li vekil 'huzur bozucu' dedi

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis kürsüsüne Yılmaz Güney'in şapkasının asılmasına, 'İçtüzüğe göre huzur bozucu materyal' dedi.

Yönetmen, oyuncu ve yazar Yılmaz Güney’in filmlerinde sıkça kullandığı fötr şapkası Meclis kürsüsüne konulması tartışma konusu oldu. Şapkanın İçtüzüğe göre 'huzur bozucu” materyal olduğunu savunan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Yarın öbür gün başka birisi oraya davul asar, bu yol olur” dedi. Muş’un sözlerine yanıt, “Şapkadan değil, Yılmaz Güney’in şapkasından rahatsızsınız” oldu.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre; HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan Meclis Genel Kurulu’nda Yılmaz Güney sineması üzerine söz aldı. Aslan kürsüye Yılmaz Güney’in hatırasına saygı için filmlerde kullandığı fötr şapkası ile çıktı. Yılmaz Güney adına 2006’da Batman Belediyesince yapılan sinemanın 2016’da kayyım tarafından kapatılmasını, ardından yangın çıkınca kullanılmaz hale gelmesini eleştiren Aslan, “Yılmaz Güney’in ismine karşı olmadığınızı iddia ediyorsanız kültüre, sinemaya, sanata karşı olmadığınızı da iddia ediyorsanız yine, o 28 dönümlük alanda bir sinema yaparsınız, adını yine ‘Yılmaz Güney’ verirsiniz. O alana bir cami de yapılabilir. Bu konuda iddialıysanız hadi, buyurun ‘Yılmaz Güney’ ismini camiye de, sinemaya da veriniz” dedi.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ: BİRİSİ GELİR ORAYA BİR DAVUL ASAR

Aslan’ın konuşmasının ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis’i yöneten Meclis Başkanvekili Mithat Sancar’a seslendi. Muş, “Kürsüde şapka ve benzeri şeyler İç Tüzük’e uygun unsurlar değildir. Yarın öbür gün başka birisi gelir oraya bir davul asar, bu, yol olur. Siz baştan uyarıp İç Tüzük’e uygun şekilde hem konuşmayı yaptırmaya hem de Genel Kurulu yönetmeye yetkilisiniz, buna uymaya davet ediyorum sizi” dedi.

‘RAHATSIZLIK YILMAZ GÜNEY’DEN’

AKP Grup Başkanvekilinin sözlerine HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da tepki gösterdi. Kerestecioğlu, “Mehmet Muş İç Tüzük’ten bahsediyor ama herhâlde rahatsızlık Yılmaz Güney’den. Yani Yılmaz Güney’in fotoğrafı ve şapkasının Genel Kurulun çalışma düzenini, huzurunu bozucu bir materyal olma ihtimali var mı? Yani Türkiye’ye mal olmuş, Türkiye’de herkes tarafından filmleri izlenmiş, sevilen bir insanın kalkıp da arkasından ‘Buraya davul gelir’ yok ‘Başka bir şey gelir’ diyerek ifade edilmesi fütursuzluktur. Yılmaz Güney’in resmini de, şapkasını da tabii ki oraya çıkaracağız. Bu, halklara mal olmuş bir şahsiyettir. Buranın huzuru bozulmamaktadır. Buranın huzurunu bozan bu özgürlükleri kısıtlayan, ifade özgürlüğünü engelleyen anlayışlardır” dedi.

Meclis Başkanvekili Sancar kürsünün söz ve fikir özgürlüğünün sınırsız tanındığı bir yer olduğuna dikkat çekerek, milletvekilinin fikrini açıklarken materyal kullanmasının özgürlükler hukukunda ifade özgürlüğünün çok temel, basit bir özelliği olduğunu söyledi.

ÖZEL: GÜNEY’İN ŞAPKASI MUŞ’U KORKUTUYOR

Tartışmaya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı.Özel, “Yılmaz Güney gibi bütün dünyaca tanınan, hepimizin gururu olmuş bir şahsiyetin şapkası bile Mehmet Muş’u korkutmaktadır; mesele bundan ibarettir. Muş’un rahatsızlığı şapkadan değil, Yılmaz Güney’in şapkasındandır” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 19:01

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