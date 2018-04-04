Ataşehir Belediyesi işçileri işlerini geri istiyor

İstanbul Ataşehir Belediyesinde kadroya alınmayan işçiler işe geri dönme talebiyle belediye önünde oturma eylemi başlattı.

İstanbul Ataşehir Belediyesinde kadroya alınmayan işçiler işe geri dönme talebiyle belediye önünde oturma eylemine geçti. Arşiv soruşturması nedeniyle işten çıkarılan işçilere, Valiliğin gizlilik kararı nedeniyle soruşturmanın içeriğine ilişkin bilgi verilmiyor. İşçiler arşiv soruşturmasında takdir yetkisini kendilerinin aleyhine kullanan belediyeye tepkili.

İstanbul Valiliğinin yürüttüğü arşiv soruşturması sonrası işten çıkarılan ve kadroya alınmayan işçiler belediyenin ana binası önünde işe geri dönme talebiyle oturma eylemi başlattı. Dün Sabah 8’den itibaren belediye önünde toplana işçiler, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla işten atmaları protesto etti. İşçilerin eylemine EMEP yöneticileri ve üyeleri, HDP Ataşehir ilçe yöneticileri, Tüm Bel-Sen 3 No’lu Şube yöneticileri ve üyeleri, DİSK/Genel-İş üyeleri de destek verdi.

Öğle saatlerinde CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ve ilçe yöneticileri de işçilere destek verdi. İşçiler, Altınkaynak’a “Neden işçinize sahip çıkmıyorsunuz, Niçin Battal İlgezdi ve Gamze İlgezdi yanımızda değil. Niçin milletvekilleri burada değil” sorularını yöneltti. Kartal Belediyesinin yaşanan sorundan sonra işçileri tekrar aldığını hatırlatan işçiler, “Bu emsal olabilir. Bu yolla belediyemiz bizi geri alabilir” dedi. İşten atılma gerekçelerinde gizlilik kararı olduğunu belirten Altınkaynak, gerekçeleri açıklayanlar hakkında hapis cezası istendiğini iddia etti. Altınkaynak, “Biz sorunu çözmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi. İşçiler, “Ataşehir Belediyesi bize sahip çıkmadı. CHP’den bunu hesabını soracağız” dedi.

İşçiler işe geri dönene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

TAKDİR YETKİSİ BELEDİYEDE

696 sayılı KHK’le getirilen kadro düzenlemesine göre kadroya ya da belediye şirketlerine geçirilecek taşeron işçilerle ilgili arşiv araştırması yapılyor. Araştırmayı yürüten Valilik, gizlilik kararı bulunan sonuçları belediyeye gönderiyor. Belediye gizlilik kararı nedeniyle soruşturmanın içeriğini kamuoyuyla paylaşamıyor. Ancak arşiv soruşturmasının değerlendirilmesinde yetki belediyenin tespit komisyonunda.

Ataşehir Belediyesinde de çalışan işçiler için de fişleme olarak nitelendirilen arşiv soruşturması yürütüldü. Diğer CHP’li belediyeler, mahkeme kararı dışında kalan bu fişlemelere göre hareket etmezken, Ataşehir Belediyesi ise takdir yetkisini işçilerin aleyhine kullanarak işçilerin işten çıkarılmasına karar verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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