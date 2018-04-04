Prof. Dr. Mehmet Birkiye: Diziler çıldırtacak seviyeye geldi

İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Birkiye, dizilerin geldiği noktayı 'Bu düzey halka hakarettir' dedi.

Televizyonlarda yayınlanan dizileri değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Birkiye, dizilerin geldiği noktayı değerlendirdi. Birkiye, “Bu düzey halka hakarettir” dedi.

Dizilerin süresinin ticari kaygılarla son derece uzun tutulduğuna dikkat çeken Birkiye, “Bu durum oyunu, senaryoyu, karakterleri ve karakterlerin birbirleri ile olan ilişkilerini inanılmaz derecede yavaşlatıyor. Oyun akmıyor. O kadar ki bazen izleyiciyi çıldırtacak seviyeye kadar geliyor” ifadelerini kullandı.

‘SANAT İNİŞLİ ÇIKIŞLIDIR’

Sanatın hiçbir zaman doğrusal bir çizgi üstünde ilerlemediğini hatırlatan Birkiye, “Sanat inişli çıkışlı bir süreç izler. Sanatta toplumun durumu, ülkenin kültür iklimi ve sanata yapılan yatırımlara bağlı olarak düşüşler ve yükselişler görülür. Türkiye’de günümüz sanatının durumunu bugünden irdelemek pek mümkün değil. Zira nesnel bir yaklaşım olmaz” dedi.

‘TİYATROYA İLGİ GİDEREK ARTIYOR’

Son yıllarda tiyatroya patlama derecesinde bir ilginin olduğunun altını çizen Birkiye, “Bugün İstanbul’da irili ufaklı 300 civarında özel tiyatro var. Bu durumun ekonomik karşılığı elbette tartışılır, ancak ben pek çoğunu oldukça başarılı buluyorum. Özellikle 20 ile 40 yaş arası insanların tiyatroya büyük ilgi gösterdiğini ve tiyatro izlemeye gittiğini gözlemliyoruz. Bu da elbette memnuniyet verici bir gelişme. Seyirciyle buluşmak önemli” şeklinde konuştu. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 17:39

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