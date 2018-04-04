CHP'li Gürer'den Meclis kürsüsünde özelleştirme eleştirisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şekerde yabancı lobilerin baskısıyla özelleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmesi çağrısı yapıldı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasında, şeker fabrikalarının modernize edilip yaşatılması gerekirken, yabancı lobilerin baskısıyla özelleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Gürer, “Biz umutla bu karardan vazgeçilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz” dedi.

CHP Grubu adına söz olarak, şeker fabrikalarını özelleştirilmesinin, ekonomik, sağlık ve sosyal açıdan topluma vereceği zararla ilgili konuşan Gürer, Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kapsamında, Bor Şeker Fabrikası’nın ihale sürecinin 3 Nisan’da başladığını anımsattı.

ERBAKAN TEMELİNİ ATTI AKP KAPATTI

Gürer, Bor’da askeri fabrikanın kapasitesinin düşürülmesi sonucu işçi sayında azalma olduğunu ayrıca Necmettin Erbakan tarafından temeli atılan ve Niğde’nin lokomotifi olan Birko fabrikasının da AKP döneminde kapandığını belirtti.

Şimdi de şeker fabrikalarının özelleştirildiğini ifade eden Gürer, özelleştirilecek olan 14 fabrika arasında yer alan Bor Şeker Fabrikası’nın satılacak olmasının bölgenin tarımıyla ilgili önemli sorunların başlangıcı olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Bor Şeker Fabrikasının kurulduğu günden bu yana teknolojisinin yenilenmediğini, 1200 olan kadroyu çalışan sayısının 230’e kadar düştüğünü ve mevsimlik işçilerin çalıştırıldığını belirten Ömer Fethi Gürer şunları söyledi: “Bor Şeker Fabrikasında, bölgede doğal gaz olmasına rağmen hâlâ kömür kullanılmakta, Sayıştay raporlarına göre üretim kazanının modernize edilmesi gerektiği ifade edilmesine rağmen bugüne kadar bu yönde bir çalışma gerçekleştirilmemektir. Bu anlamda bir işletmenin faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğine fizibilite değerlendirmesi ışığında baktığımızda, Bor Şeker Fabrikasının satın alacak kişi tarafından faaliyetinin sürdürülmesi mucize gibi bir şey. Bu durumda, bölgede bulunan esnafın, çiftçinin, işçinin, besicinin, ekonomik anlamda getiri sağlayanların ötesinde, bölgenin sosyal bir proje olarak da önemli fabrikasının ortadan kalkması söz konusu.”

CUMARTESİ MİTİNG VAR

Şeker fabrikalarının satışının sıradan bir satış işlemi olmadığını anlatan Ömer Fethi Gürer, “Cumartesi günü Çorum’da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için de büyük bir mitingle konuyu bir kez daha kamuoyunun önüne getireceklerini duyurdu. “Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisinin özelleştirdiği kurumların önemli bölümünün el değiştirdikten bir süre sonra ya kapısına kilit vuruldu” diyen Gürer, çitçiyi güçlü bir şekilde destekleyecek politikaların hayata geçirilmesi çağrısı yaptı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 17:25

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