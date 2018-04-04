ABD askerlerinin bir süre daha Suriye'de kalmasına karar verildi

Beyaz Saray'da dün yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye'deki Amerikan askerlerinin bir süre daha kalmasına karar verildi.

29 Mart ve 3 Nisan'da Suriye'den çekilmek istediğine dair açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Amerikan askerlerinin biraz daha Suriye'de kalması tavsiyesini kabul ettiği duyuruldu.

Üst düzey bir Amerikalı yetkilli, Trump’ın Suriye’deki Amerikan askerlerinin bir süre daha kalmasını kabul ettiğini ama bu durumun uzun vadeli olmamasını istediğini söyledi. Yetkili, “Hemen çekilmeyeceğiz ama başkan uzun vadeli bir bağlılık da istemiyor” diye konuştu.

Yetkili, Trump’ın toplantıda belirli bir takvime onay vermediğini, IŞİD’in yenilgiye uğratıldığından emin olmak istediğini ama aynı zamanda da bölge ülkeleri ile Birleşmiş Milletler’in Suriye’nin istikrarında daha fazla rol oynamasını istediğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 17:25

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