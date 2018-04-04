Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri derse bıraktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ODTÜ'lü otostop çeken öğrencileri aracına alıp okullarına kadar bıraktı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) okuyan öğrenciler kampüse ulaşım için sık sık otostop çekerek sağlıyor. Bir grup öğrencinin otostop çektiği güzergahtan geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu talebe kayıtsız kalmadı. Genel Merkez binasına doğru ODTÜ içerisinden geçiş yapan Kılıçdaroğlu öğrencileri tek tek bölümlerine kadar bıraktı. Kılıçdaroğlu ile anı fotoğrafı çektiren öğrenciler bir sosyal medya grubunda bu fotoğrafı paylaştı.

Gazete DuvaR'dan Serkan Alan'ın haberine göre, CHP lideri sık sık yolda otostop yapan öğrencileri aracına alarak birlikte seyahat ediyor. Hacettepe Üniversitesi’nde ders verdiği dönemden bu yana öğrencileri aracına konuk eden Kılıçdaroğlu sorunlarını ve taleplerini dinliyor. Bindikleri araçta Kılıçdaroğlu’nu karşılarında görünce şaşıran öğrencilerin eleştirileri, övgüleri ve talepleriyle süren yolculuk okul binalarının önünde sona eriyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 15:11

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