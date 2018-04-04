Batman Mimarlar Odası yöneticisi yaşamını yitirdi

Batman Mimarlar Odası Yöneticisi Hüseyin Oğuzcan, Elazığ Sivrice karayolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Elazığ Sivrice karayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında TMMOB Batman eski İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri, Mimarlar Odası Yöneticisi Hüseyin Oğuzcan'ın kullandığı 72 DC 970 plakalı araç, Mavigöl Tesisleri bölgesinde karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerin müdahalesinde araçta sıkışan Oğuzcan'ın cansız bedeni çıkarıldı. Kazada Oğuzcan'ın kardeşi Seyithan Oğuzcan ile TIR şoförü Emrullah Tural yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.



Oğuzcan'ın cenazesi ise Elazığ'da yapılacak otopsi ardından Batman Kozluk'ta defnedilecek. (Elazığ/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 14:43

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