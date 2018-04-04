Dersim’de patlama: 1 asker yaralandı

Dersim’de patlama: 1 asker yaralandı

    • 04 Nisan 2018 14:35

    Dersim Aliboğazı bölgesinde meydana gelen patlamada 1 uzman çavuş yaralandı. 

    Dersim'in Çemişgezek ile Hozat ilçeleri arasındaki Aliboğazı bölgesinde operasyona çıkan askerlerin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 uzman çavuş yaralanarak helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
     
    Bölgedeki askeri hareketlilik sürüyor. (DERSİM)

    Foto: Arşiv

    Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 14:37
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