Meylüt Uysal, taksicilere seslendi: UBER'cileri kovalamakla olmuyor

Sarı taksicilerin saldırıları ve tepkileriyle gündeme gelen UBER'le ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, UBER'e karşılık, ilgili kurumlarla yerli olacak şekilde "iTaksi" sistemini kurduklarını ancak bu sisteme de sadece 5 bin civarında taksicinin katıldığını belirterek, "Yaklaşık 18 bin taksicimiz var. 5 bin civarında üyemiz var. Niye taktırmıyorlar? Şoför diyor ki, 'Başkanım, kamera koyup bizi takip ediyorlar içeride'. İyi baba, bundan başka da çaresi yok yani. Neticede UBER dediğimiz zaman, buna karşı çıkmak, bunu yerli yapmak demek eline sopa alıp sokakta UBER'cileri kovalamakla olmuyor. Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz" diye konuştu.

Mağdur mu, mağrur mu: Uber kimdir, nedir?

UBER-TAKSİCİ KAVGASI

Konuşmasında UBER uygulamasına da değinen Başkan Uysal şunları söyledi:

"UBER de aynen bir sistem aslında. Taksiye binen de bindiren de yerli ama o sistem sayesinde başkalarının aldığı kararlara uymak durumunda kalıyor. Biz de Büyükşehir olarak onun yerlisini yaptık; İtaksi.. Aslında sistem olarak aynı sistem, ama birisinde kararı ABD'de New york'ta birileri veriyor, diğerini ülkemizde bu konunun ilgililerinin oluşturduğu bir ekip veriyor. Çok güzel ama bazen bakıyoruz. Yaklaşık 18 bin taksicimiz var dersek 5 bin civarında üyemiz var. Niye taktırmıyorlar? Şoför diyor ki, 'başkanım, kamera koyup bizi takip ediyorlar içeride'. İyi baba, bundan başka da çaresi yok yani. Neticede UBER dediğimiz zaman, buna karşı çıkmak, bunu yerli yapmak demek 'eline sopa alıp sokakta ubercileri kovalamakla olmuyor. Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz."

'UBER ASLINDA RAHATLIK DEMEK'

Yerli ürünlerin kullanımının önemini bir kez daha altını çizen Başkan Uysal, "UBER, aslında rahatlık demek. Şoförle müşterinin birbirine güvenini sağlaması demek. Biz o konfordan uzak kalmamalıyız. Ama o konforu yaşarken de yurtdışındaki bir insanın kararıyla taksicimiz ve içindeki müşteri birbiriyle kavga eder hale düşmemeli. Yemek, kartı, iş yerleri adına, çalışanlar adanına bir rahatlıksa, yemeği yiyenle yemeği ikram edenle arasındaki o ilişkinin kararını çok uzaklarda birileri vermemeli. O konforum bizim de sağlayabilmemiz lazım" şeklinde konuştu. (DHA)

UBER şoförleri ve yolcularına ceza yağdı

UBER şiddeti bitmiyor: Taksiciler sürücüyü çağırıp darbetti

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 14:28

www.evrensel.net