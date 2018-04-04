Tutuklu gazeteci ve avukatlara özgürlük istediler

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde tutuklu gazeteci, avukat ve ESP üyeleri için açıklama yapıldı.

Tutuklu gazeteciler İsminaz Temel ve Havva Cuştan ile Ezilenlerin Hukuk Bürosu’ndan avukatlar Sezin Uçar ve Özlem Gümüştaş’ın aralarında olduğu tutuklu 13 kişinin tutukluluk incelenmesi yapıldığı sırada İstanbul Adliyesi’nde yapılan açıklamada, tutuklu gazeteciler ve avukatlara özgürlük istendi.

Kitle adına basın açıklamasını okuyan ETHA muhabiri Pınar Gayıp, “Kırk yılda bir doğru yazanı, söyleyeni dahi, parasını bastırıp yandaşlar katarına katıyorlar. Hizaya getiremediklerini, Özgürlükçü Demokrasi'ye yaptıkları gibi OHAL düzeninin marifetiyle el koyarak, kayyum atayarak içini boşaltıyorlar, Welat Gazetesini baskı yapacak matbaa bulamayacak hale getiriyorlar. Boşuna bir uğraş. Bugün yargılandıkları mahkemenin bütün iddialarının aksine arkadaşlarımız onurlu gazetecilik yaptıkları için tutsaktır. İsminaz ve Havva için, sayıları 170'i bulan tutuklu gazeteciler için özgürlük istiyoruz” dedi.

‘HALKIN SAVUNMA HAKKI GASP EDİLİYOR’

“Bu zor şartlar altında bile halktan yana, ezilenlerden yana tutum alan, onların hak ve adaleti için uğraş veren onurlu hukukçular hedef halinde” diyen Gayıp, “Özlem Gümüştaş ve Sezin Uçar gibi onlarca avukat tutuklanarak, halkın savunma hakkı gasp ediliyor. Savunma hakkı yoksa, adalet hiç yoktur. 5 Nisan Avukatlar Günü. Özlem ve Sezin'e, siyasi saiklerle hukuksuz olarak tutuklanan tüm avukatlara özgürlük istiyoruz” diye konuştu. Sezin Uçar ve Özlem Gümüştaş’ın tutukluk halinin incelemesi için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile görüşmek isteyen avukatların talebi ise yanıtsız bırakıldı.

‘AVUKATLAR SERBEST BIRAKILSIN’

Gayıp’ın ardından davanın avukatlarından ÖHP Eş Başkanı İlknur Alcan, yarının avukatlar günü olduğunu hatırlattı, onlarca avukatın cezaevinde olduğuna vurgu yaparak, avukatların serbest bırakılmasını istedi.

‘BU MÜCADELE SÜRECEK’

ESP MYK üyesi Şahin Tümüklü ise Genel Başkanları Çiçek Otlu dahil onlarca üye ve yöneticilerinin tutuklu olduğunu hatırlatarak, muhaliflere yönelik baskılara dikkat çekti. Tümüklü, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

‘HAKİKATİN SESİ KISILAMAZ’

DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren de, medyanın baskı altına alınmak istendiğine dikkat çekerek, “Özgürlükçü Demokrasi’ne kayyum atandı çalışanları gözaltına alındı. Derin bir baskı döneminden geçiyoruz. Ancak biz şunu biliyoruz ki hakikatin sesi kısılamaz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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